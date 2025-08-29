UHAPŠENA MAJKA (19) KOJA JE OSTAVILA BEBU U ZEMUNU: Dete staro sedam dana nađeno pored kontejnera u zavezanoj kesi
POLICIJA je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila je A.S. (2006), majku koja se sumnjiči da je ostavila svoju bebu staru sedam dana pored jednog kontejnera u Zemunu.
Ova žena se, kako saznajemo, tereti za pokušaj teškog ubistva.
Bebu je podsetimo jutros oko 8:20 pronašla prolaznica. Bila je umotana u peškire i zavezana u kesu.
Prema rečima Maje Miladinović, žene koja je pronašla bebu, novorođenče je tiho plakalo, da joj je plač zvučao kao "mjauk".
- Šetala sam psa kao i svakog jutra Dunavskom ulicom u Zemunu kada sam primetila iza kontejnera u kojoj se nešto mrdalo.Pomislila sam da se kuče ili mače, ali kada sam se približila videla sam da je beba. Beba je jedva disala i bila je modra - kaže ona.
Prema njenim rečima beba je bila umotana u peškir.
Dete prevezeno u bolnicu
Dete je ostavljeno iza kontejnera, između šiblja i na gomili đubreta.
Bebu je ekipa Hitne pomoći prevezla u zemunsko porodilište, potvrđeno je za Tanjug u Hitnoj pomoći.
(Blic)
