Zločin

UHAPŠENA MAJKA (19) KOJA JE OSTAVILA BEBU U ZEMUNU: Dete staro sedam dana nađeno pored kontejnera u zavezanoj kesi

В.Н.

29. 08. 2025. u 15:14

POLICIJA je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila je A.S. (2006), majku koja se sumnjiči da je ostavila svoju bebu staru sedam dana pored jednog kontejnera u Zemunu.

УХАПШЕНА МАЈКА (19) КОЈА ЈЕ ОСТАВИЛА БЕБУ У ЗЕМУНУ: Дете старо седам дана нађено поред контејнера у завезаној кеси

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Ova žena se, kako saznajemo, tereti za pokušaj teškog ubistva.

Bebu je podsetimo jutros oko 8:20 pronašla prolaznica. Bila je umotana u peškire i zavezana u kesu.

Prema rečima Maje Miladinović, žene koja je pronašla bebu, novorođenče je tiho plakalo, da joj je plač zvučao kao "mjauk".

- Šetala sam psa kao i svakog jutra Dunavskom ulicom u Zemunu kada sam primetila iza kontejnera u kojoj se nešto mrdalo.Pomislila sam da se kuče ili mače, ali kada sam se približila videla sam da je beba. Beba je jedva disala i bila je modra - kaže ona.

Prema njenim rečima beba je bila umotana u peškir.

Dete prevezeno u bolnicu

Dete je ostavljeno iza kontejnera, između šiblja i na gomili đubreta.

Bebu je ekipa Hitne pomoći prevezla u zemunsko porodilište, potvrđeno je za Tanjug u Hitnoj pomoći.

(Blic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?

PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?