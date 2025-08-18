PROVALIO U PARFIMERIJU I UZEO NOVAC: Policija u Prokuplju uhapsila osumnjičenog za krađu

PRIPADNICI prokupačke policije uhapsili su J. S. (1985) iz Prokuplja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio dva krivična dela teška krađa i tri krivična dela teška krađa u pokušaju

foto d.z.

Kako navode iz policije, on se sumnjiči da je sinoć u Prokuplju provalio u parfimeriju iz koje je uzeo novac, kao i u još jednu prodavnicu.

Takođe se sumnja da je pokušao da provali u jednu apoteku, u poljoprivrednu apoteku, kao i u agenciju za registraciju i tehnički pregled vozila.Policija ga je odmah pronašla, a kod njega je nađen i pajser. Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju.