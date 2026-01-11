Svet

IRAN ZAPRETIO VAŠINGTONU: Ako nas Amerika napadne, gađaćemo Izrael i američke vojne baze!

В.Н.

11. 01. 2026. u 09:29

PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf izjavio je danas da će Iran uzvratiti na svaki napad Sjedinjenih Američkih Država udarima na Izrael i američke vojne baze u regionu.

ИРАН ЗАПРЕТИО ВАШИНГТОНУ: Ако нас Америка нападне, гађаћемо Израел и америчке војне базе!

Novosti

Kalibaf je u obraćanju u parlamentu rekao da Iran upozorava američkog predsednika Donalda Trampa da bi svaki američki napad doveo do toga da Teheran uzvrati udarcem na Izrael i regionalne američke vojne baze kao na "legitimne mete", prenosi Rojters.

Izvori su saopštili da je Izrael u stanju visoke pripravnosti zbog mogućnosti intervencije SAD, kako bi se podržali protesti koji se održavaju širom Irana, koji su počeli 28. decembra prošle godine, zbog slabljenja iranske valute i teške ekonomske situacije.

Protesti su se nastavili na ulicama gradova u Iranu, pri čemu su hiljade ljudi protestovale u Teheranu tokom noći i jutros, prkoseći eskalirajućim merama vlasti protiv sve većeg protestnog pokreta, o čemu svedoče video-snimci koji su se pojavili iako su internet i mobilne telefonske mreže u prekidu, prenosi "Gardijan".

Novinska agencija Human Rights Activists sa sedištem u SAD jutros je izvestila da je više od 570 protesta održano širom 31 iranske provincije. Zdravstveni radnici u tri bolnice u Iranu izjavili su danas da su njihovi objekti preplavljeni mrtvim ili povređenim pacijentima sa velikih antivladinih protesta u toj zemlji, dok je, prema procenama organizacije za ljudska prava, u protekle dve nedelje u Iranu ubijeno najmanje 116 osoba.

SAD su u petak ponovile da ubijanje demonstranata u Iranu može izazvati vojnu intervenciju, dok je Iran okrivio SAD da su mirne proteste pretvorile u "nasilne subverzivne akte i rasprostranjeni vandalizam".

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

EKSKLUZIVNO! "Novosti" uoči Božića sa ministrom Malim na gradilištu Ekspa

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
Srbija

10 11

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja

MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).

10. 01. 2026. u 15:08

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DA UBLAŽE TRAMPOVE STRAHOVE! Evropa šalje vojsku na Grenland?
Svet

0 0

DA "UBLAŽE" TRAMPOVE STRAHOVE! Evropa šalje vojsku na Grenland?

BRITANSKI premijer Kir Starmer je u pregovorima sa evropskim saveznicima o raspoređivanju vojnih snaga na Grenlandu, kako bi ublažili bezbednosne strahove američkog predsednika Donalda Trampa, i kako bi se suprotstavili rastućoj pretnji kineske i ruske vojske, saopštio je danas izvor iz britanske vlade.

11. 01. 2026. u 09:49

Politika
Tenis
Fudbal
PRINOVA U PORODICI MITROVIĆ: Stižu bebe! - Milica ne krije sreću

PRINOVA U PORODICI MITROVIĆ: Stižu bebe! - Milica ne krije sreću