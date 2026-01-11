IRAN ZAPRETIO VAŠINGTONU: Ako nas Amerika napadne, gađaćemo Izrael i američke vojne baze!

PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf izjavio je danas da će Iran uzvratiti na svaki napad Sjedinjenih Američkih Država udarima na Izrael i američke vojne baze u regionu.

Novosti

Kalibaf je u obraćanju u parlamentu rekao da Iran upozorava američkog predsednika Donalda Trampa da bi svaki američki napad doveo do toga da Teheran uzvrati udarcem na Izrael i regionalne američke vojne baze kao na "legitimne mete", prenosi Rojters.

Izvori su saopštili da je Izrael u stanju visoke pripravnosti zbog mogućnosti intervencije SAD, kako bi se podržali protesti koji se održavaju širom Irana, koji su počeli 28. decembra prošle godine, zbog slabljenja iranske valute i teške ekonomske situacije.

Protesti su se nastavili na ulicama gradova u Iranu, pri čemu su hiljade ljudi protestovale u Teheranu tokom noći i jutros, prkoseći eskalirajućim merama vlasti protiv sve većeg protestnog pokreta, o čemu svedoče video-snimci koji su se pojavili iako su internet i mobilne telefonske mreže u prekidu, prenosi "Gardijan".

Novinska agencija Human Rights Activists sa sedištem u SAD jutros je izvestila da je više od 570 protesta održano širom 31 iranske provincije. Zdravstveni radnici u tri bolnice u Iranu izjavili su danas da su njihovi objekti preplavljeni mrtvim ili povređenim pacijentima sa velikih antivladinih protesta u toj zemlji, dok je, prema procenama organizacije za ljudska prava, u protekle dve nedelje u Iranu ubijeno najmanje 116 osoba.

SAD su u petak ponovile da ubijanje demonstranata u Iranu može izazvati vojnu intervenciju, dok je Iran okrivio SAD da su mirne proteste pretvorile u "nasilne subverzivne akte i rasprostranjeni vandalizam".

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

EKSKLUZIVNO! "Novosti" uoči Božića sa ministrom Malim na gradilištu Ekspa

Uskoro opširnije