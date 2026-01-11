ŽUSTRO SE POSVAĐALI, PA DOŠLO DO PROLIVANJA KRVI: Pretukli momka sekirom na Božić, pa ovo izneli kao odbranu

D. T. (22) zadobio je teške telesne povrede opasne po život, kada su ga na Božić, kako se sumnja, pretukla trojica muškaraca, nakon čega ga je jedan više puta udario sekirom ispred kuće povređenog mladića.

Kako "Blic" nezvanično saznaje, policija je identifikovala i uhapsila svu trojicu napadača, jedan od njih je priznao da je sekirom udario oštećenog mladića, a nakon saslušanja oni su pušteni da se brane sa slobode.

Sukob se dogodio ispred porodične kuće oštećenog D. T. (22) kod Uba, koji je tokom Božićne večeri izašao ispred dvorišta kako bi pomogao muškarcu koji se u saobraćajnoj nesreći prevrnuo u kanal.

Njemu su tada, navodno, prišla tri muškarca, kako bi mu pomogla u izvlačenju automobila, ali je došlo do sukoba koji je eskalirao u brutalnu tuču.

Dva napadača uhapšena naknadno

MUP je ranije saopštio da je uhapšen A. T. (27), jedan od trojice osumnjičenih, a kako "Blic" nezvanično saznaje, naknadno je utvrđen identitet i druge dvojice muškaraca koji su kasnije i privedeni.

- Nakon hapšenja prvog osumnjičenog, policija je operativnim radom utvrdila identitet i druge dvojice muškaraca koji su učestvovali u ovom sukobu. U petak, kasno popodne uhapšeni su R. M. kao i T. A. - otkriva sagovornik "Blica".

Jedan od osumnjičenih priznao da je udario mladića sekirom

Kako nezvanično saznajemo, sva trojica, saslušana su u subotu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Ubu.

R. M. je na saslušanju priznao da je udarao sekirom oštećenog D. T., ali prema njegovim tvrdnjama to je učinio u samoodbrani.

- Nakon koškanja i rasprave je pretučeni mladić otišao u komšijsko dvorište iz kog je uzeo sekiru i navodno njom hteo da nanese povrede osumnjičenom R. M., nakon čega mu je on oteo sekiru i u samoodbrani je iskoristio - otkriva izvor "Blica".

Pušteni da se brane sa slobode

Prema njegovim rečima, R. M. je osumnjičen za nanošenje teških telesnih povreda, dok se njegova dva druga T.A kao i A.T. sumnjiče za učestvovanje u tuči.

Prema nezvaničnim saznanjima, nakon saslušanja, sva tri muškarca puštena su da se brane sa slobode, a tužilaštvo i dalje radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog incidenta.

Podsetimo, u jednom selu kod Uba, na Božićno veče oko 23.30 sati, došlo je saobraćajne nesreće, kada se automobil prevrnuo u kanal ispred kuće povređenog D. T. (22).

Mladić je videvši to, prema informacijama koje posedujemo, izašao ispred dvorišta kako bi pomogao muškarcu koji je upravljao autom koji je ostalo zaglavljen u kanalu.

- D. T. je bio kod kuće sa porodicom. U jednom momentu je čuo jak udarac i ugledao auto koji se prevrnuo u kanal. On je odmah pritrčao da pomogne. Dugo su pokušavali da izvuku auto iz kanala, ali bezuspešno, a onda su se pojavila tri muškarca koja su ponudila pomoć - otkrio je ranije izvor "Blica".

