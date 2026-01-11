Svet

"MI SMO BORCI" Prvo oglašavanje Madura iz zatvora u NJujorku - Obratio se svom narodu ovim rečima (VIDEO)

Ana Đokić

11. 01. 2026. u 09:14

SVRGNUTI venecuelanski predsednik Nikolas Maduro juče je preko svojih advokata iz američkog zatvora poručio da je dobro i da nastavlja borbu, dok je istovremeno Stejt department pozvao Amerikance da napuste Venecuelu zbog nestabilne političke situacije.

МИ СМО БОРЦИ Прво оглашавање Мадура из затвора у Њујорку - Обратио се свом народу овим речима (ВИДЕО)

AP Photo/Matias Delacroix,

- Dobro smo. Mi smo borci - izjavio je Maduro iz pritvorskog centra u Bruklinu u Njujorku, prema video snimku koji je juče objavila vladajuća stranka Venecuele.

Hiljade ljudi marširalo Karakasom skandirajući: "Maduro i Silija su naša porodica"

Optuženi, između ostalog, za trgovinu drogom, Maduro i prva dama Silija Flores, koji su se u ponedeljak pred američkim sudom izjasnili da nisu krivi, pritvoreni su u Sjedinjenim Državama do sledećeg ročišta 17. marta.

Foto: Profimedia

Noseći transparente s porukom "Želimo ih nazad", oko hiljadu pristalica marširalo je ulicama Karakasa juče, skandirajući "Maduro i Silija su naša porodica!"

Pozivi na demonstracije u znak podrške svrgnutom socijalističkom vođi svakodnevni su od američke vojne operacije 3. januara. Odaziv je juče bio manji, bez prisutnosti istaknutih osoba iz vladajuće stranke PSUV.

Amerikanci pozvali svoje građane da ne putuju u Venecuelu

Državna televizija emitovala je posetu privremene predsednice Delsi Rodrigez poljoprivrednom sajmu u Petareu, četvrti Karakasa, gde su takođe održane manje demonstracije u znak podrške Maduru.

- Nećemo se odmoriti ni minut dok ne vratimo predsednika - izjavila je Rodrigez.

Američki Stejt departmet juče je pozvao sve građane da ne putuju u Venecuelu, a one koji su već tamo da "odmah napuste zemlju" zbog "nestabilne" bezbednosne situacije.

U upozorenju se navodi da "naoružane milicije, poznate kao colectivos, postavljaju barikade i pretražuju vozila tražeći dokaze o američkom državljanstvu ili podršci Sjedinjenim Državama".

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO:

Pomoć građanima zbog vanredne situacije izazvane snežnim padavinama

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada se pokojniku daje 7, 40 dana, 6 meseci i godina?
Društvo

0 0

Kada se pokojniku daje 7, 40 dana, 6 meseci i godina?

SMRT članova porodice jedan je od najtežih trenutaka u životu i veliki broj ljudi ima potrebu da ispoštuje običaje koji postoje vezano za davanje sedam dana, 40 dana, šest meseci i godinu dana. Verski analitičar Draško Đenović objasnio je kad se tačno daju navedeni dani.

10. 01. 2026. u 19:15

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
Srbija

10 11

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja

MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).

10. 01. 2026. u 15:08

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DA UBLAŽE TRAMPOVE STRAHOVE! Evropa šalje vojsku na Grenland?
Svet

0 0

DA "UBLAŽE" TRAMPOVE STRAHOVE! Evropa šalje vojsku na Grenland?

BRITANSKI premijer Kir Starmer je u pregovorima sa evropskim saveznicima o raspoređivanju vojnih snaga na Grenlandu, kako bi ublažili bezbednosne strahove američkog predsednika Donalda Trampa, i kako bi se suprotstavili rastućoj pretnji kineske i ruske vojske, saopštio je danas izvor iz britanske vlade.

11. 01. 2026. u 09:49

Politika
Tenis
Fudbal
JUČE SU DOBILI SINA PRVENCA: Ko je misteriozna Teodora, supruga Alekse Avramovića?

JUČE SU DOBILI SINA PRVENCA: Ko je misteriozna Teodora, supruga Alekse Avramovića?