UKRAJINSKA KOMANDA IZDALA NAREĐENJE: Povlači se vojska...
UKRAJINSKA komanda zbog velikih gubitaka povlači iz Sumske oblasti jedinice 411. puka bespilotnih sistema, koji su ranije napadali Kursku oblast, saopštile su za Sputnjik u ruskoj vojsci.
Puk je bio naoružan jurišnim dronovima „vampir“ („baba jaga“) i „darts“, koji su korišćeni za napade na teritoriju Kurske oblasti.
Podsetimo, u Sumskoj oblasti uništeno je desetak ukrajinskih borbenih vozila pešadije CV90 u vrednosti više od 100 miliona dolara.
(Sputnjik)
