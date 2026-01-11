Svet

UKRAJINSKA KOMANDA IZDALA NAREĐENJE: Povlači se vojska...

В.Н.

11. 01. 2026. u 08:56

UKRAJINSKA komanda zbog velikih gubitaka povlači iz Sumske oblasti jedinice 411. puka bespilotnih sistema, koji su ranije napadali Kursku oblast, saopštile su za Sputnjik u ruskoj vojsci.

Foto Telegram/Rezervsvo

Puk je bio naoružan jurišnim dronovima „vampir“ („baba jaga“) i „darts“, koji su korišćeni za napade na teritoriju Kurske oblasti.

Podsetimo, u Sumskoj oblasti uništeno je desetak ukrajinskih borbenih vozila pešadije CV90 u vrednosti više od 100 miliona dolara.

(Sputnjik)

