KRVNA OSVETA MEĐU ALBANCIMA U BUJANOVCU? Šta se krije iza ubistva tokom masovne tuče

MALOLETNOM Albancu (16), iz Velikog Trnovca, koji se tereti da je u noći između utorka i srede u Bujanovcu, nasmrt tokom masovne tuče, nožem izbo sunarodnika Arbenita M. (18), sudija za maloletnike Višeg suda u Vranju odredio je pritvor do 30 dana, potvrdila je za "Novosti" predsednica suda, Vesna Stevanović.

Foto: Facebook

U interesu istrage, a i zbog činjenice da je reč o maloletniku, ona nije iznosila više detalja. U vranjskoj policiji kažu da će po završetku istrage moći da daju informacije o motivima sukoba i kako je došlo do ubistva. Iz Višeg javnog tužilaštva ranije su saopštili da se još utvrđuju sve okolnosti i da se radi na utvrđivanju drugih eventualnih krivičnih dela, zbog povreda koje su konstatovane kod drugih učesnika tuče.

Prema nezvaničnim informacijama, sukob između dve grupe, navodno je izbio zbog nerazjašnjenih računa dve porodice albanske nacionalnosti. One su i te kako poznate u ovom kraju, ali su poznate i policiji zbog ranijih krivičnih dela. Porodica osumnjičenog za ubistvo je iz Velikog Trnovca, a ubijenog iz Bujanovca. Žitelji ovog kraja ističu da su obe porodice veoma imućne i da se bave privatnim poslovima. Arbenit je, kako navode, radio u porodičnoj firmi, čija je glavna delatnost transport robe po inostranstvu. Kuću osumnjičenog u Velikom Trnovcu obezbeđuje policija, a primetne su pojačane policijske snage i u samom mestu, kao i u Bujanovcu.

Dok istražitelji rade na razotkrivanju motiva, u ovom kraju mogu se čuti različite priče i teorije, a celokupnu situaciju dodatno usijava činjenica da su otac i bliski rođak osumnjičenog - u bekstvu. Prema saznanjima "Novosti", otac osumnjičenog mladića bio je hospitalizovan kobne noći u vranjskoj bolnici, koju je napustio na svoju odgovornost i od tada mu se gubi svaki trag. Spekuliše se da su on i rođak pobegli na KiM.

Krvna osveta? MEĐU Albancima u ovom kraju, poslednjih dana se govori čak i o krvnoj osveti, iako takav slučaj nije zabeležen decenijama unazad. Prema nepisanim pravilima, kada je krvna osveta u pitanju, ne "diraju" se deca, već drugi najbliži muški srodnici, zbog čega se spekuliše da je to možda razlog bekstva oca i strica osumnjičenog.

- Mnogi u Trnovcu sad pričaju da je ubica otac, koji je u bekstvu, a ne dete - priča naš sagovornik iz Velikog Trnovca. - Samo oni znaju šta se dogodilo, ali ovaj dečak ne izgleda kao neko ko može da izbode nekog na smrt.

Međutim, izvor "Novosti" blizak istrazi navodi da osumnjičeni nije slučajno u pritvoru, jer navodno postoji svedok, koji je video kada je tokom tuče došlo do ubadanja.

Neutešni OD Arbenita su se na društvenim mrežama opraštali neutešna porodica i prijatelji. - O svetlosti mojih očiju, sestrina dušo, kako si nas tako rano napustio? Uskoro ćemo se sresti u raju... - napisala je neutešna sestra ispod fotografije sa nastradalim bratom.