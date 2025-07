SUD VAGA DA LI JE BILA NUŽNA ODBRA: Javnost podeljena u slučaju hapšenja Ivana J. (36), osumnjičenog za ubistvo provalnika

NOVO ubistvo provalnika u kući u Vrčinu, zbog kojeg je uhapšen Ivan J. (36), ponovo je podelilo javnost kada je reč o tome da li osumnjičeni treba krivično da odgovara ili ne, odnosno da li je prekoračio nužnu odbranu.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Iz beogradskog Višeg javnog tužilaštva, pre tri dana, saopšteno je da je protiv njega pokrenuta istraga i da mu se na teret stavlja ubistvo. Prema Zakonu, za ovo krivično delo zaprećena je kazna od pet do 15 godina zatvora.

Kako se tvrdi, on je 23. jula, nakon saznanja da su kuću njegove tašte u Vrčinu obile nepoznate osobe, došao na adresu oko 22 časa i tu zatekao H. B. i B. R., koji su u tom trenutku krenuli da beže niz stepenice sa sprata ka izlazu. Osumnjičeni je, dalje se navodi, pesnicom i bejzbol palicom nekoliko puta po glavi i telu udario H. B., a kada je ovaj sa B. R. uspeo da pobegne u dnevnu sobu, za njima zatvorio vrata. Tvrdi se da je uzeo kuhinjski nož, ušao u sobu i njime H. B. ubo u leđa, a zatim ga ponovo palicom udarao po glavi i telu. Iako povređen, H. B. je iskočio kroz prozor, koji je prethodno otvorio B. R., pa su se vozilom dali u beg. Nešto kasnije, H. B. je preminuo u bolnici od zadobijenih povreda.

Na saslušanju u Tužilaštvu, Ivan J. je tvrdio da nije kriv, odbio je da iznese detaljnu odbranu u ovoj fazi postupka i da odgovara na pitanja.

Vezano za ovaj slučaj, pravnici ističu da je teško dati konačnu kvalifikaciju dela, sve dok sud ne utvrdi sve činjenice. Ističu da ne postoji univerzalno pravilo, koje tačno određuje kada je neka osoba prekoračila nužnu odbranu, već da se svaki slučaj posebno razmatra.

Spasao ženu na Adi Ciganliji ŽITELjI Vrčina nakon hapšenja Ivana J., kako nezvanično saznajemo, planiraju da pokrenu peticiju za njegovo oslobađanje. Navode da ne podržavaju nasilje, kao ni to da neko smrtno strada, a ističu da je trebalo da pozove policiju i da je tu pogrešio, ali da ipak ne treba da mu se sudi za ubistvo, nego neko blaže delo. Prema njihovim rečima, Ivan je otac dvoje maloletne dece, uvek spreman da svima pomogne. Tako je pre deset godina na Adi Ciganliji spasao ženu koja se davila u jezeru i postao heroj. U slučaju suđenja, to bi sigurno moglo da mu bude olakšavajuća okolnost.

Događaj u Vrčinu podsetio je javnost na slučaj Saška Bogeskog, koji je sa svojim advokatom, vodio pravnu bitku, kako bi dokazao da je u maju 2013. u svom stanu Žarkovu, provalnika Vladimira Manića, nožem usmrtio u samoodbrani, odnosno u nužnoj odbrani. Za sve to vreme urađena su četiri veštačenja, a poslednje je ukazalo da je do tragičnog ishoda najverovatnije došlo u samoodbrani, onako kako je to Bogeski tvrdio pred sudom. I na kraju, Apelacioni sud je u avgustu 2017. potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda i pravosnažno oslobodio Bogeskog.

Tužilaštvo je teretilo Bogeskog za krivično delo ubistvo u prekoračenju nužne odbrane, ali je sud stao na stanoviše da je on delovao u nužnoj obrani (samoodbrani) - koja isključuje postojanje krivičnog dela.

Prema rečima advokata Tihomira Konstantinovića, naši sudovi i naša sudska praksa vode računa o tome da napad provalnika bude takav da vlasnik imovine može u nužnoj odbrani i da ubije onoga ko uđe na njegov posed.

- Ako je vlasnik imovine bio ugrožen do te mere prilikom oduzimanja njegove imovine, može tako da reaguje u nužnoj odbrani. Onda bi on bio oslobođen optužbe, jer je nužna odbrana jedino ubistvo koje je legalizovano. Međutim, može biti i prekoračenja nužne odbrane, o čemu, takođe sud vodi računa i onda je kazna za vlasnika imovine znatno blaža.

Kako naglašava naš sagovornik, vlasnici u situacijama kad se suoče sa razbojnikom ili lopovom ne znaju šta sve može da im se desi i ko je u stvari ta osoba koja provaljuje u njihov stan ili otima imovinu:

- Nekada napadnuti možda reaguje neadekvatno, ali ipak sud odlučuje da li je napad razbojnika bio do te mere opasan i da li je vlasnik imovine reagovao na adekvatan način.