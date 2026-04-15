Selaković u sudnici razotkrio: Mladen Nenadić ucenjuje deo policije, "ima" ih za neka krivična dela

U MOM kabinetu 25. marta 2025. godine od 14.30 do 15.50 časova boravio je javni tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić, koji tada još nije gostovao na političkim tribinama. Krenuli smo u priču od toga šta se prethodnog dana dešavalo u Nišu, kada su građani brutalno napadani, gađani kamenicama i jajima, linčovani...i sve to u prisustvu policije. Umesto da to osudi, on je neprimereno govorio o najvišim državnim zvaničnicima. U jednom trenutku, kroz razgovor, Nenadić mi je nagovestio da on ucenjuje deo vrha policije i da ih "ima" za određena krivična dela!

Foto Nikola Skenderija/novosti

Ovu tvrdnju je u Specijalnom sudu u Beogradu izneo ministar kulture Nikola Selaković, tokom iznošenja odbrane na optužni predlog Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK), koje ga tereti za zloupotrebu službenog položaja i falsifikat u slučaju poznatom kao "Generalštab".

- Tog dana sam se požalio na postupanje policije, posebno prema ženama, koje je u najmanju ruku bilo bezobrazno. Bio je jasan da deo vrha policije mora da postupa po njegovom diktatu i da moraju da čine stvari, koje se ne čine - izjavio je Selaković u sudnici. - Ovakve tvrdnje postoje i u porukama, koje smo razmenjivali. I danas ih posedujem. Jedna državna institucija ucenjuje drugu, kako bi sprovodila svoje nezakonite radnje. A isto to tužilaštvo nije reagovalo ni na jedan poziv na nasilno rušenje državnog poretka.

Iznoseći odbranu ministar je negirao krivicu i ponovio da se iz celog tužilačkog akta ne vidi ko je imao korist, a ko štetu, što je osnova svakog krivičnog dela, odnosno njegovog bića:

- Niko od ovih optuženih, pa ni ja, nismo nikome omogućili sticanje koristi, niti smo državi ili drugima naneli štetu. Ceo ovaj slučaj "Generalštab" Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je pokrenulo iz tri razloga - srozavanje i diskreditacija najviših državnih funkcionera, sprovođenje političkih promena mimo zakona i stvaranje unutrašnje nestabilnosti.

Za postupanje JTOK u ovom procesu Selaković je rekao da je bilo pristrasno, da je radilo mimo zakona i da je pojedinim opozicionom medijima dostavljalo podatke iz predmeta, iskaze saslušavanih:

- Tužilački saradnik Rade Bajić, mesecima je preduzimao niz tužilačkih radnji, saslušavao svedoke, okrivljene, a u tom istom periodu je redovno bio prisutan na političkim skupovima protiv vlasti, pa je čak držao i govore, iznosio političke stavove.Pristrasno delovanje JTOK nije pretpostavka, već ogoljena činjenica.

Kada je reč o srušenoj zgradi Generalštaba, Selaković je naveo da je to video kao veliku šansu za Srbiju i građane:

- Odgovorno tvrdim da mojim postupanjem ili postupanjem mojih saradnika nismo omogućili sticanje koristi bilo kome niti naneli štetu državi, niti smo učinili krivično delo za koje smo optuženi, niti je bilo bilo kakavog umišljaja.

Novi šok u sudnici izazvala je tvrdnja Selakovića da krivična prijava u ovom predmetu,koja je inače stigla elektronskim putem na mejl JTOK, nije podneta anonimno, kako se iznosi u javnosti, već da su je podnele Dubravka Đukanović, bivša direktoraka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i njena zamenica Estela Radonjić Živkov.

Ministar Selaković je naveo da je reč o ženama,koje su istovremeno i glavni svedoci tužilaštva u "slučaju Generalštab" i otkrio, da se iza svega toga krije organizovana kriminalna grupa, koja je godinama izvlačila novac iz budžeta.

- Reč je o nezabeleženoj korupciji. Otkrili smo frapantnu pljačku - izneo je Selaković. - Iza nje stoje Dubravka Đukanović, njen vanbračni, a potom i bračni partner Zoran Vapa, bivši direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i nekadašnji savtnik ministra za kulturu, kao i firma, čiji je vlasnik Dubravka Đukanović i njena ćerka iz prvog braka, sa sedištem u Petrovaradinu.

Ova privatna firma je, prema rečima Selakovića, učestvovala u mnogim postupcima javnih nabavki i gotovo uvek je dobijala posao milionske vrednosti. Protiv njih su podnošene i krivične prijave zbog sumnju na visoku koprupciju, ali do danas one "čame" u fiokama tužialca.

- Ovde imate biće krivičnog dela - istakao je Selaković. - Zloupotrebama Dubravke Đukanović i Zorana Vapa naneta je šteta državi, a pribavljena je korist privatnoj firmi čiji su vlasnici ista ta Dubravka Đukanović i njena ćerka. Oni podnose anonimnu krivičnu prijavu JTOK-u u treutku kada su izgubili privilegije i kada je razotkrivena šema na koji način su izvlačinili novac iz državnog budžeta.

Da paradoks bude veći, prema rečima ministra Selakovića, upravo je Dubravka Đukanović bila ta, koja je mesecima učestvovala u pregovorima oko Generalštaba sa predstavnicima američkog investitora:

- Ona prihvata na tim pregovorima sve, ako može na bilo koji način, makar i neformalno, da se ugradi. Ona pristaje da raspravlja i o rušenju, kaže može i to, tražeći za sebe korist.Ovde imamo njihov sistem korupcije, koji funkcioniše godinama. Kada se to iseče, ne valja im država. A, poseduju pet stanova, dva garažna mesta i nekretnine u inostranstvu, koje nikad nisu prijavili.

Sličnu šemu korupcije ministar Selaković je opisao i kada je reč o Esteli Radonjić Živkov, drugom tužiočevom svedoku i sastavljaču anonimne krivične prijave:

- Postoji cela šema sa jednim građevinskim preduzećem.

Završavajući svoju odbranu Selaković je naglasio da je ovo prvi put u Srbiji da se sudi ministru, koji je na funkciji. U slučaju "Generalštab", osim Selakovića, optuženi su i sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović.

Osumnjičenima je stavljeno na teret da su izvršili dva krivična dela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama "Generalštaba".

- Kada ova dva svedoka opisuju procedure za skidanje svojstva kulturnog dobra i pitate ih gde piše to, one sležu ramenima, jer ne piše nigde - zaključio je ministar kulture Nikola Selaković.





ADVOKAT ISAILOVIĆ: Svedok ne može da tumači pravo

NA molbu da prokomentariše svedoke tužilaštva u ovom postupku, advokat Igor Isailović, jedan od branilaca Nikole Selakovića, kaže:

- Svedoci, koje tužilaštvo predlaže u predmetu "Generalštab" očigledno su pozvani da se izjašnjavaju o pravilima postupanja organa - drugim rečima da "tumače" propise. Međutim, pravo nije stvar utiska niti pitanje običaja ili slobodne interpretacije lica, koja nisu pozvana da ga primenjuju u normativnom smislu. Pravila postupanja utvrđuju se isključivo zakonom i podzakonskim aktima. Svedok može da govori o činjenicama, koje je opazio, ali ne i da preuzima ulogu tumača prava. Kada se ta granica zamagli dovodi se u pitanje ne samo dokazni postupak već i sama pravna sigurnost.