Hteli da prodaju stan i staricu stave u dom: Ispitani svedoci na suđenju za ubistvo baka Rade na Novom Beogradu

NA suđenju Ivanu Karadžiću, optuženom za teško ubistvo iz koristoljublja starice Radoslavke Brzaković u njenom stanu na Novom Beogradu u noći između 23. i 24. aprila 2023. godine, sa kojom je bio u kumovskim i dobrosusedskim odnosima, danas su saslušavni svedoci u Višem sudu u Beogradu.

Verica Mlađan, koja je 12 godina bila podstanarka ubijene žene u stanu u Kotežu, ispričala je da je Rada dolazila jednom mesečno u Kotež da uzme kiriju i da je samo tada viđala.

- Radila sam na pijaci i ona bi tu češće dolazila, sela bi malo da se odmori, kupila prepeličina jaja za sebe i za ćerku Karadžića. Kada se u aprilu te godine razbolela pozvao me Ivan i rekao da treba da se nađemo da mu dam kiriju i da hoće da prodaju taj stan u Kotežu i da je stave u dom. Posle se nije javljao i nisam mu ni dala novac. Drugi put me pozvao, nije rekao ni dobar dan, već odmah pitao da li sam išla na poligraf u policiju. Tada mi je rekao da je Rada preminula - ispričala je podstanarka.

Ona je kazala da je Ivana videla jednom pre 12 godina kada joj se pokvario frižider, pa je sa Radom doneo drugi.

Izjavu je dala i bivša supruga pokojnog sina Radoslavke Brzaković, Suzana Radošević, koja je Karadžićima bila kuma na venčanju. Ona je rekla da je Ivan bio najbolji drug njenom tadašnjem mužu Peci, od kojeg se razvela 1999. godine.

- Posle razvoda smo ostali u kontaktu, a teta Rada me je volela i ja nju, pa bih je nazvala dva, tri puta godišnje. Godinu dana pre njene smrti bili smo joj na slavi, Ivan i nas nekoliko. Skupili smo se i iznenadili je. Posle toga je više nisam videla. Znam da je ona Karadžićima čuvala decu, a oni su brinuli o njoj. Ivan me je zvao, kada je imala zdravstvenih problema, da se nađu lekari. Jednom sam je pitala šta će da radi sa stanom kada je ne bude, jer će pripasti državi, ako ga nikome ne ostavi i prvi put mi je rekla, "ju, neću da malerišem", a drugi put je odgovorila da će ga ostaviti Ivanovoj deci, što je meni bilo logično, jer je ona baš volela tu decu - kazala je bivša snaha.

Ona je ispričala da je Radoslavka imala brata u Švedskoj, ali da sa njim nije bila bliska i da je u Beogradu imala rođaku Branku, koja ima dva sina i koji su tada često dolazili kod nje. Na pitanje sudije zašto je pitala Radoslavku, šta će sa stanom i zašto je rekla da će pripasti državi, kada je znala da ima rođake, svedok je odgovorila da je to zbog toga što sa njima nije imala kontakt i sugerisala joj je da to reši, ali nije sugerisala kome da ostavi stan.

- Ivan mi je javio da je teta Rada preminula, ali se ne sećam se šta je rekao kako je umrla. Nije mi rekao da je bilo šta sporno oko njene smrti. Pre nego što su me zvali na saslušanje u policiju i tužilaštvo rekao mi je da ga krive da je ubio teta Radu. Bio je šokiran i ja sam bila šokirana, jer mi je to bilo neverovatno. On je verovao da je to neka greška i da će se razrešiti. Naš odnos je bio takav da se čujemo jednom u sto godina i ispričamo, a teta Rada je bila poveznica. Posle svega smo površno komunicirali porukama i jednom sam ga pitala šta se dešava, a on mi je odgovorio, "ništa ne pitaj, agonija" - ispričala je Suzana Radošević.

U sudu je saslušana i Suada Marković, koja se nekih pola godine družila sa Radom Brzaković. Ona je ispričala da je radila kao čistačica stanova i da se sa Radom upoznala u autobusu kada se vraćala kući u Kotež.

- Sedele smo jedna pored druge i počele da pričamo. Ja sam mesec, dva ranije iznajmila stan u Kotežu i jedva ga našla, a i Rada mi je rekla da će joj se stanarka brzo iseliti i ponudila mi je da se ja onda uselim i tako smo razmenile brojeve telefona. Sredom sam čistila stan na Fontani i kako je ona živela u tom kraju svake srede sam je posećivala. Ona mi je bila prirasla za srce. Rada mi je rekla da su Ivan i njen pokojni sin bili kumovi i da će, kada je ne bude bilo, njima da ostavi stan. Ne znam da li jedan ili oba. Stan joj je nekada bio malo neuredan i htela sam da joj očistim, ali ona nije htela ako mi ne plati, a ja nisam želela da joj naplaćujem, pa nisam ni čistila. Uvek je bila vesela i razdragana, pa sam se iznenadila kada se razbolela - ispričala je Suada.

Ona je kazala da je Radu pozvala 23. aprila i da joj je ona rekla da je jako loše.

- Ona je obožavala ćerkicu Karadžića, govorila da su joj to kumići i volela je da im kuva, a ja sam joj govorila da se ne zamara i da treba oni njoj da donesu neki tanjir hrane, a ona je rekla da donose. Hvalila je i Ivanovu suprugu da je pametna i da se svi slažu, da su kao porodica, ali sam ja stekla utisak da Karadžići ne brinu o njoj, već ona o njima - kazala je Suada Marković.

Sudija je odbila pitanje svedoku branioca Ivana Karadžića, zašto je u razgovoru 23. aprila rekla Radi da će joj doći sutra i pospremiti stan, iako je to stalno odbijala i tražila da joj plati, a 24. aprila je otputovala u Herceg Novi i nije se više čula sa njom, obećala je da će doći, a znala je da putuje, jer to pitanje nije od uticaja.