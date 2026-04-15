Pao vođa Balkanskog kartela u Crnoj Gori: Uhapšeni i njegovi saradnici, švercovali pet tona droge (Foto)

U PREDMETU Višeg državnog tužilaštva u Podgorici višemesečne aktivnosti rezultirale su podnošenjem krivične prijave Uprave policije protiv 10 osoba zbog krivičnih dela kriminalno udruživanje, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena trgovina oružjem i eksplozivnim materijama.

Jedna osumnjičena osoba je u Podgorici, Nemačkoj, Boliviji, Tajlandu, Belgiji i Dominikanskoj Republici, naručivala i organizovala pomorski ili vazdušni transport tovara sa velikim količinama opojnih droga - kokain, konoplja i hašiš.

U ovoj policijskoj akciji, uhapšen je i jedan od vođa Balkanskog kartela, kako navodi Evropol.

- U Crnoj Gori uhapšen je jedan od vodećih lidera balkanskog kriminalnog kartela. Evropol je podržao organe za sprovođenje zakona u Crnoj Gori u sprovođenju velike operacije usmerene na značajnu ćeliju balkanskog kartela - navode u saopštenju.

Akcija je realizovana u saradnji sa organima za sprovođenje zakona u Nemačkoj, gde su, takođe, izvršena hapšenja i sprovedene paralelne istrage o mogućim saradnicima kriminalne mreže.

- Tokom dana uhapšeno je ukupno 12 osumnjičenih, uključujući i tzv. metu visoke vrednosti (HVT) lociranu u Crnoj Gori, dok su četiri osobe privedene u Nemačkoj - dodaju.

Istraga, koju su podržali i organi Austrije i Španije, fokusirala se na kriminalnu mrežu uključenu u međunarodnu trgovinu drogom (kokain i kanabis) velikih razmera.

- Veruje se da su osumnjičeni, sa prebivalištem u Crnoj Gori i Nemačkoj, imali različite uloge unutar kriminalne organizacije — od finansijera do koordinatora i logističara - rečeno je iz Evropola.

Pravosudni organi u Crnoj Gori podigli su optužnice protiv određenog broja osumnjičenih zbog učešća u trgovini 2,7 tona kokaina i 1,5 tona kanabisa u periodu od oktobra 2024. do aprila 2026. godine.

- Droga je zaplenjena u 12 različitih prethodnih operacija širom nekoliko zemalja EU i Južne Amerike. Veruje se da je mreža koristila pomorske i vazdušne rute, upotrebljavajući brodske kontejnere i druge tajne metode za transport ilegalnih supstanci. Takođe se sumnja da je ova kriminalna grupa krijumčarila kanabis u EU iz i preko zemalja kao što su Albanija, Tajland i Sjedinjene Američke Države - dodaje se.

Oko 100 policijskih službenika bilo je angažovano u obe zemlje na izvršenju hapšenja i pretresa.

- Evropol je omogućio stalnu koordinaciju, razmenu informacija i pružao kontinuiranu analitičku podršku tokom cele istrage. Prikupljeni obaveštajni podaci otkrili su dobro prikrivenu mrežu koja je delovala na više kontinenata i država. Evropol je obezbedio i finansijsku podršku, koja je iskorišćena za specijalnu opremu i druge operativne potrebe - istakli su.