ČEKA SE IZRUČENJE ALEKSANDRA ŠĆEPANOVIĆA:Suđenje za pokušaj ubistva u klubu "Stefan Braun"
Suđenje za pokušaj teškog ubistva radnika obezbeđenja u klubu "Stefan Braun" Mira Čuljkovića odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu za novembar, jer nisu došla dvojica okrivljenih.
Aleksandar Šćepanović, koji se tereti da je pucao u Čuljkovića, još nije izručen iz Holandije, gde je proletos uhapšen po srpskoj poternici. Njegov branilac je rekla da porodica očekuje da bude izručen posle 15. septembra.
Drugi okrivljeni Stefan Veljović, koji je do sada redovno dolazio na pretrese, nalazi se u zatvoru u Pančevu, gde po drugom krivičnom delu izdržava kaznu do 19. decembra ove godine. Kako su advokati tek danas o tome obavestili sud, nije moglo da bude naloženo njegovo dovođenje na suđenje.
Inače, u sud je doveden jedino okrivljeni Slavoljub Trajković, koji se nalazi u pritvoru, jer se protiv njega vodi istraga da je proletos pokušao ubistvo dede i unuka u njihovoj kući u Resniku, ali su ga oni savladali i pozvali policiju.
Četvrti okrivljeni u ovom predmetu Nikola Stanković ubijen je u decembru 2024. godine u Kaluđerici u svojoj kući na spavanju.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)