PANDUR REKAO DA JE KLJUKOVNICA NA MERI: Na suđenju Goranu Papiću svedočio tužilac Lazar Lazović

TUŽILAC Lazar Lazović svedočeći na suđenju bivšem zameniku načelnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Goranu Papiću i inspektoru Branislavu Panduru u Višem sudu u Beogradu, kazao je da mu je rečeno da privedenog Nikolu Kljukovnicu, osumnjičenog za prodaju narkotika, treba pustiti.

Goran Papić, Foto Z. Jovanović

Papić je u ovom predmetu okrivljen za trgovunu uticajem, a Pandur za zloupotrebu službenog položaja, jer su sprečili hapšenje i procesuiranje Kljukovnice.

Lazović je ispričao da se te noći, dok je dežurao u tužilaštvu između 11. i 12. septembra 2020. godine, bila primopredaja veće količine amfetamina i amfetaminskog ulja i da se, kako je tekla policijska akcija, mnogo puta čuo sa inspektorom Nemanjom Dašićem i sa načelnikom Nevenkom Marićem.

- Posle hapšenja te grupe naložio sam da se svima odredi zadržavanje. Posle toga me uznemireno zove Dašić, kaže da ima problema, da su ga zvali i da će zvati i mene - kazao je Lazović. - Onda me zvao Marić i rekao da je Kljukovnica izgleda na merama, da smo ušli na teren Tužilaštva za organizovani kriminal i da će to njima naštetiti, a ja sam ga pitao na kojim merama, za šta i koji tužilac to radi, ali on nije znao da mi odgovori. Rekao je da će proveriti, ali nije uspevao da sazna. Onda mi je javio da će me oko toga zvati šef odseka, inspektor Branislav Pandur, da je on baš za to i da zna.

Tužilac je rekao da ga je posle Marića pozvao Pandur.

- Sećam se da mi je Pandur potvrdio da uhapšenog specifičnog prezimena radi TOK, da je otvorena obrada, da je na meri, da se prikupljaju posebne dokazne radnje i da će biti problem da nastavimo, jer će ih to opstruirati. Naveo je da ne može da mi kaže koja je mera i koji tužilac to radi, a da je rano jutro i da ne može sada da sazna. Ali, mi je potvrdio da mu je to lice poznato. Nakon toga sam se sa nekim čuo, da li možda sa Marićem, nisam siguran, ali nekome sam nakon dobijene informacije od Pandura, javio za rešenje da se Kljukovnica ne zadrži, a da se ostali privedeni iz te grupe zadrže - kazao je svedok Lazović.

On je ispričao da su posle nekog vremena kod njega došli inspektori iz Službe unutrašnje kontrole i da je on o ovim događanjima sastavio kratku belešku po sećanju, a imao je i dokumentaciju, jer je nastavio da radi predmet u vezi tih drugih uhapšenih.

Kazao je i da se sa Goranom Papićem te noći nije čuo.

Odbrana Branislava Pandura imala je primedbu na istinitost ovog iskaza.

PAPIĆ DVA PUTA OSUĐEN

GORAN Papić izdržao je kaznu zatvora od dve godine, nakon što je pravosnažno osuđen za trgovinu uticajem, jer je urgirao da se Marku Miljkoviću, vođi beogradskog kriminalnog klana vrati blindirani automobil bez potpune provere.

On je i u novembru 2024. godine pravosnažno osuđen za zlostavljanje i mučenje na godinu dana kućnog zatvora uz eklektronski nadzor. Oglašen je krivim da je dok je bio službeno lice u policiji više puta udario Dejana P. i naneo mu povrede.