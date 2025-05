RATKA MLADIĆA NEĆE REANIMIRATI AKO MU POZLI: Sin srpskog generala o šokantnoj odluci lekara iz zatvorske bolnice u Sheveningenu

- LEKARI iz zatvorske bolnice u Sheveningenu obavestili su me prošle nedelje da generala Mladića neće reanimirati ako se desi takva zdravstvena situacija.

Foto TC HAG

Tražili su moju saglasnost za to, jer ja odlučujem u njegovo ime i odbio sam. I njega su više puta to pitali od septembra prošle godine i on je to odbio nekoliko puta. Juče smo dobili pismeno njihovo mišljenje zašto imaju takav stav.

Ovo nam kaže Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, koji se već godinu i dva meseca nalazi u zatvorskoj bolnici u Šheveningenu. Njegovo stanje je toliko loše da su nedavno lekari porodici rekli da procenjuju da mu je ostalo još nekoliko meseci života. Na osnovu ovoga tražiće se ponovo da se general pusti na lečenje u Beograd, gde će doktori pokušati da mu pomognu i da ga reanimiraju ukoliko se za time javi potreba.

Darko nam je rekao i da su mu lekari kada je pre mesec dana bio u poseti ocu saopštili da smatraju da je on neizlečiv pacijent.

- Na tu činjenicu su naši lekari ukazivali još pre godinu dana, kada je moj otac pao u krevet. Ovakvom izjavom holandski lekari su na neki način priznali da mom ocu, čak i da je postojala najbolja volja lekara, u zatvorskim uslovima nije mogla da bude pružena adekvatna medicinska pomoć. Pozivaju se na pravila tamošnjeg zdravstvenog sistema da ga sada ne reanimiraju, a mi kao porodica se suprotstavljamo takvoj mogućnosti - rekao je generalov sin. - Moj otac nije holandski državljanin, a postoji i Hipokratova zakletva po kojoj su lekari dužni da urade sve što je moguće da pomognu i spasu pacijenta. Postavljanje ovakvog pitanja jedna vrsta pritiska na mog oca.

Foto AP Darko Mladić

Advokatski tim Ratka Mladića je zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja do sada tri puta podnosio zahtev da bude pušten na uslovnu slobodu na lečenje uz sve mere bezbednosti ili da ostatak kazne doživotnog zatvora na koju je osuđen presudom Haškog tribunala izdržava u Srbiji, ali je to odbijeno.

Ratko Mladić je u aprilu prošle godine zbog neadekvatnog lečenja pao u krevet. Loša terapija za srce mu je oštetila bubrege, koji su otkazali, pa mu je život jedva spašen u jednoj civilnoj holandskoj bolnici. Međutim, već posle tri dana vraćen je u zatvorsku, gde kako je porodica sve vreme ukazivala, nije imao odgovarajuće uslove lečenja, jer oni nemaju tehničke mogućnosti za tako nešto.

S druge strane predsednik Mehanizma u Hagu nikada nije prihvatio zahtev da se on pusti na lečenje u Srbiju. Svaki put je to odbijeno uz protokolarnu rečenicu da tu gde je ima adekvatno lečenje. Srpski lekari mnogo puta su analizirajući naknadno njegovu zdravstvenu dokumentaciju predlagali drugačije terapije i ukazivali da ti lekovi mogu da mu izazovu pogoršanje drugih bolesti, što se na kraju i dogodilo. Sve ovo je poslednjih godina ignorisano u Haškom sudu i praktično pušteno da se zdravlje srpskog generala polako gasa, a da mu se ne pruži potrebno lečenje.