"SMRT BEBA MU PODMEĆU NVO": Ginekolog iz Sremske Mitrovice negirao krivicu, satima iznosio odbranu

GINEKOLOG iz opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Marko Maksimović (44), koji je optužen za teško delo protiv zdravlja ljudi i nesavesno pružanje lekarske pomoći porodiljama Marici Mihajlović i Jeleni Ivković, kao i za mučenje i zlostavljanje Marice prilikom porođaja, negirao je krivicu u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici.

Foto: Fejsbuk/Marica Mihajlovic

On je iznoseći odbranu rekao da Marica nije sarađivala tokom porođaja, da je pokušao da joj pomogne da se porodi, a da carski rez nije uradio, jer bi to bio rizik za oba života i majke i bebe. Rekao je da mu je žao zbog tragičnog ishoda, ali da on za to nije odgovoran.

Za Jelenu Ivković je rekao da je trudnoća bila bez komplikacija, CTG uredan i da mu se tu podmeće krivica.

Branilac doktora advokat Zoran Jakovljević nam je kazao posle suđenja da je Maksimović više sati iznosio odbranu.

Foto: Fejsbuk/Marica Mihajlovic Beba Marice Mihailović

- On je izneo i u istrazi, ali samo na osnovne okolnosti, a sada je detaljno i argumentovano sve objasnio. On nije kriv. Ovo je projekat nevladinih organizacija vezan za akušersko nasilje i on se namestio, nešto slično kao u slučaju Mike Aleksića - kaže nam Jakovljević. - U prepodnevnoj smeni načelnica porodilišta je Marici probušila vodenjak, a da pre toga nije uradila ultrazvuk. Porodilja je imala trudnički dijabetis i infekciju streptokokom, a mog klijenta na to niko nije upozorio. Beba je na poslednjem ultra zvuku u domu zdravlja u Rumi imala tri kilograma, a sedam dana kasnije na porođaju četiri kilograma i 80 grama. Kada je uzeta krv za analizu nakon porođaja, bebi je šećer bio 19,6, a nakon dovoženja u bolnicu u Novom Sadu bio je nemerljiv, toliko je bio iznad granice.

Jakovljević nam objašnjava da se beba ugušila od plodove vode, a da je veštačenje reklo da medicinska nauka ne može da utvrdi kada se desio taj udisaj, da li dok je beba bila u stomaku ili tokom porođaja.

FOTO: Privatna arhiva

- Ona je na porođaju otežano disala. Sve ovo utvrđeno je dokumentacijom. Veštačenje je rađeno selektivno. U medicinskoj dokumentaciji postoje nelogičnosti, pa tako na jednom CTG nalazu beležimo tri različita vremena, što dovodi u pitanje njegovu verodostojnost. Komisija veštaka je birala samo one delove dokumentacije koji idu u prilog da se održi optužnica - kazao je Jakovljević. - Ovo je fabrikovan predmet uz podršku NVO iz inostranstva. Javnost je obmanuta i suđenje je rezultat pritiska, a ne činjenica.

Inače, ovaj slučaj je pokrenut na društvenim mrežama kada je porodilja Marica Mihajlović ispričala svoju priču kako je izgubila bebu i za to okrivila ginekologa. Ona je kazala da je tokom porođaja vikao na nju, udario je i vređao na nacionalnoj osnovi, jer je Romkinja.

Slučaj je odjeknuo u medijima i javnosti, a doktor Maksimović se sam prijavio policiji navodeći da je uplašen za svoju bezbednost.

Suđenje će se nastaviti 7. avgusta, kada će biti saslušane oštećene.