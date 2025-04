SUĐENJE ZA PRIPREMU UBISTVA LUKE BOJOVIĆA: Pregledani snimci i fotografije, policija pratila nesuđene egzekutore

Na njima se vide okrivljeni Saša Kuzmanović i Nikola Pavlović kako šetkaju ulicama ili sede u bašti kafića na Vračaru u blizini zgrade u kojoj živi Bojović. Osim njih okrivljeni su i Milan Ilić, Filip Karavelić i Bogdan Pantović.

Sašu Kuzmanovića policija je prilikom opservacije snimila kako dva dana zaredom krajem aprila sedi na istom mestu ispred "fast fuda" i u istoj odeći, sa naočarima za vid, samo mu je prvi dan kosa puštena, a drugi dan vezana. Onda opet sedi u bašti kafića u Krunskoj ulici, ili je naslonjen na zid zgrade. Dva dana pre hapšenja zabeleženo je da u drugoj jakni i bez naočara za vid ulazi u obližnju zgradu u Ulici Koče Kapetana, u koju 9. i 10. maja ulazi i Pavlović.

Nikola Pavlović je snimljen kako u ljubičastoj majici kratkih rukava ulazi u taj ulaz, a pola sata kasnije izlazi u jakni, crvenom kačketu, sa košarkaškom loptom u ruci, slušalicama oko vrata i naočarima za vid. On onda sedi na zidiću u istoj ulici. Posle dva sata se vraća u zgradu i posle pola sata izlazi u ljubičastoj majici.

I sledećeg dana je isto obučen i sa loptom šetkao Krunskom i sedeo na zidiću. U isto vreme Kuzmanović u obližnjoj Baba Višnjinoj ulici sedi u parkiranom crvenom autu na mestu vozača.

NIJE ZAVISTAN OD KOKAINA

NA početku ovog suđenja veštak Svetislav Mišković predstavio je svoj psihijatrijski nalaz okrivljenog Milana Ilića u kojem je naveo da je moguće da on nije imao simptome zavisnosti od droga u pritvoru posle hapšenja ako je konzumirao kokain isključivo ušmrkavanjem na nos, jer taj način sporije razvija zavisnost od drugih.

- On je rekao da je pet puta nedeljno uzimao kokain i to radi poboljšanja radnih performansi, što je moguće. Može se duži period uzimati ova supstanca u istoj količini, a da se ne razvije zavisnost. A on je rekao i da je pravio pauze od tri, četiri dana kada nije uzimao - kazao je Mišković.