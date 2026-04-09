UDESI BEZ ŽRTVA: Martovska statistika Saobraćajne policije u Kraljevu
Na teritoriji koju pokriva Policijska uprava Kraljevo tokom prošlog meseca dogodilo se 46 saobraćajnih nezgoda, šest manje nego u istom periodu prošle godine, u kojima, srećom, nije bilo žrtava, a povređene su 24 osobe.
Prema zvaničnoj statistici Saobraćajne policije PU Kraljevo, pojačanim i redovnim kontrolama bezbednosti saobraćaja, u martu je otkriveno i sankcionisano ukupno 4.459 prekršaja iz ove oblasti. Od toga, 1.314 prekršaja odnose se na neprilagođenu brzinu, dok je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci iz saobraćaja isključen 151 vozač.
Preporučujemo
Komentari (0)