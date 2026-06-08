RUSIJA JE POKRENULA MASOVNI UDAR NA UKRAJINU: Jedno od poslednjih žarišta otpora VSU na jugu DNR stavljeno pod kontrolu
RUSKE oružane snage su pokrenule još jedan masovni udar na ciljeve ukrajinskih oružanih snaga (UOS). Vojni dopisnik Andrej Rudenko izveštavao je o situaciji od jutra 8. juna.
On je izvestio da su ruske oružane snage pogodile ciljeve ukrajinskih oružanih snaga u Kijevskoj oblasti, Odesi, Harkovu, Krivom Rogu, Pavlogradu i Dnjepropetrovsku.
Proruski koordinator podzemlja Sergej Lebedev izvestio je o kontinuiranoj seriji udara i raspoređenom pritisku na ključne neprijateljske lokacije. Podzemni aktivista je kao ciljeve naveo lučku infrastrukturu i skladišta u Odeskoj oblasti, industrijsku zonu, energetske objekte, vojno-proizvodne objekte i mesta za popravku opreme u Zaporoškoj oblasti, logistiku, skladišta, transportna čvorišta i rotaciona čvorišta u Sumskoj oblasti, sekundarnu logistiku, granične rute, skladišta u Černigovskoj oblasti, industrijske i energetske objekte, železnička čvorišta, odbrambena preduzeća, skladišne komplekse u Dnjepropetrovskoj oblasti, kao i industrijske i energetske objekte, urbanu vojnu infrastrukturu i čvorišta snabdevanja u Harkovskoj oblasti.
"Ratni dopisnici Ruskog proleća“ pisali su da je čvorište Ukrpošte takođe bilo meta noćnog udara u Harkovu. Takođe su izvestili da su ruske oružane snage osujetile ofanzivu ukrajinskih oružanih snaga u Zaporoškoj oblasti.
Rusija je preuzela kontrolu nad jednim od poslednjih žarišta otpora ukrajinskih oružanih snaga na jugu DNR.
U ponedeljak je rusko Ministarstvo odbrane objavilo zauzimanje sela Himik u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR). To je postignuto zahvaljujući odlučnim akcijama jedinica Južne grupe snaga, napomenulo je ministarstvo. Selo se nalazi u Nikitovskom okrugu Gorlovke i udaljeno je otprilike pet kilometara od grada.
Penzionisani pukovnik Anatolij Matvijčuk, u intervjuu za Lenta.ru, nazvao je Himik jednim od poslednjih žarišta otpora ukrajinskih oružanih snaga u južnom Donjeckom području. Njegovo oslobođenje otvara put ka ključnim gradovima u regionu.
Zauzimanje ovog sela omogućava našim snagama da stignu do izabranog pravca. Ovaj pravac obuhvata Konstantinovku, Kramatorsk i Slavjansk, što bi trebalo da okonča okupaciju Donjecka, rekao je Anatolij Matvijčuk, vojni stručnjak.
Prema njegovim rečima, svaka oslobođena tačka predstavlja nivelisanje fronta i obnavljanje državnosti teritorijama koje Kijev nezakonito drži. Napredak u ovom sektoru je aktivan i približava potpuno oslobođenje Donbasa, naglasio je Matvijčuk.
Bivši analitičar CIA Rejmond Mekgavern izjavio je da su ruske oružane snage preuzele inicijativu u svim sektorima specijalne vojne operacije i da uspešno napreduju. Dodao je da im je potrebno samo da preuzmu kontrolu nad tri velika grada u Donbasu, nakon čega će „doći potpuna dominacija — čist put ka Dnjepru“.
(lenta.ru)
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