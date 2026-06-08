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RUSIJA JE POKRENULA MASOVNI UDAR NA UKRAJINU: Jedno od poslednjih žarišta otpora VSU na jugu DNR stavljeno pod kontrolu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 06. 2026. u 16:11

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RUSKE oružane snage su pokrenule još jedan masovni udar na ciljeve ukrajinskih oružanih snaga (UOS). Vojni dopisnik Andrej Rudenko izveštavao je o situaciji od jutra 8. juna.

РУСИЈА ЈЕ ПОКРЕНУЛА МАСОВНИ УДАР НА УКРАЈИНУ: Једно од последњих жаришта отпора ВСУ на југу ДНР стављено под контролу

Foto: AI/Grok

On je izvestio da su ruske oružane snage pogodile ciljeve ukrajinskih oružanih snaga u Kijevskoj oblasti, Odesi, Harkovu, Krivom Rogu, Pavlogradu i Dnjepropetrovsku.

Proruski koordinator podzemlja Sergej Lebedev izvestio je o kontinuiranoj seriji udara i raspoređenom pritisku na ključne neprijateljske lokacije. Podzemni aktivista je kao ciljeve naveo lučku infrastrukturu i skladišta u Odeskoj oblasti, industrijsku zonu, energetske objekte, vojno-proizvodne objekte i mesta za popravku opreme u Zaporoškoj oblasti, logistiku, skladišta, transportna čvorišta i rotaciona čvorišta u Sumskoj oblasti, sekundarnu logistiku, granične rute, skladišta u Černigovskoj oblasti, industrijske i energetske objekte, železnička čvorišta, odbrambena preduzeća, skladišne komplekse u Dnjepropetrovskoj oblasti, kao i industrijske i energetske objekte, urbanu vojnu infrastrukturu i čvorišta snabdevanja u Harkovskoj oblasti.

"Ratni dopisnici Ruskog proleća“ pisali su da je čvorište Ukrpošte takođe bilo meta noćnog udara u Harkovu. Takođe su izvestili da su ruske oružane snage osujetile ofanzivu ukrajinskih oružanih snaga u Zaporoškoj oblasti.

Rusija je preuzela kontrolu nad jednim od poslednjih žarišta otpora ukrajinskih oružanih snaga na jugu DNR.

U ponedeljak je rusko Ministarstvo odbrane objavilo zauzimanje sela Himik u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR). To je postignuto zahvaljujući odlučnim akcijama jedinica Južne grupe snaga, napomenulo je ministarstvo. Selo se nalazi u Nikitovskom okrugu Gorlovke i udaljeno je otprilike pet kilometara od grada.

Penzionisani pukovnik Anatolij Matvijčuk, u intervjuu za Lenta.ru, nazvao je Himik jednim od poslednjih žarišta otpora ukrajinskih oružanih snaga u južnom Donjeckom području. Njegovo oslobođenje otvara put ka ključnim gradovima u regionu.

Zauzimanje ovog sela omogućava našim snagama da stignu do izabranog pravca. Ovaj pravac obuhvata Konstantinovku, Kramatorsk i Slavjansk, što bi trebalo da okonča okupaciju Donjecka, rekao je Anatolij Matvijčuk, vojni stručnjak.

Prema njegovim rečima, svaka oslobođena tačka predstavlja nivelisanje fronta i obnavljanje državnosti teritorijama koje Kijev nezakonito drži. Napredak u ovom sektoru je aktivan i približava potpuno oslobođenje Donbasa, naglasio je Matvijčuk.

Bivši analitičar CIA Rejmond Mekgavern izjavio je da su ruske oružane snage preuzele inicijativu u svim sektorima specijalne vojne operacije i da uspešno napreduju. Dodao je da im je potrebno samo da preuzmu kontrolu nad tri velika grada u Donbasu, nakon čega će „doći potpuna dominacija — čist put ka Dnjepru“.

(lenta.ru)

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