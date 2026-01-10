SAHRANJEN SRPSKI HEROJ STEFAN IVANOVIĆ: Najbliži se okupili da mu odaju počast (FOTO/VIDEO)
NA TERITORIJA opštine Ljig danas je proglašen Dan žalosti povodom tragične smrti Stefana Ivanovića iz sela Jajčići, koji je stradao prilikom spasavanja ljudi iz objekta zahvaćenog požarom u mestu Kran Montana u Švajcarskoj, heroj će biti danas sahranjen na groblju u Jajčićima.
Sahrana Stefana Ivanovića održaće se danas, opelo počinje u 13 časova, ispred porodične kuće okupljaju se prijatelji i porodica da odaju poslednji pozdrav heroju Stefanu.
Ispred porodične kuće hitna i policija
Ekipa Hitne pomoći ušla je u dvorište kuće stradalog Stefana Ivanovića, a jedno policijsko vozilo je parkirano ispred.
Veliki broj ljudi je došao iz Švajcarske da isprati heroja na večni počinak. Duž ulice su parkirani automobili, kako domaćih (Ljig, Valjevo, Šabac, Beograd, itd), tako i stranih tablica.
Povorka je krenula ka mestu gde će heroj Stefan biti sahranjen
Kovčeg je u kolima, prisutne su kolege iz obezbeđenja iz Švajcarske.
Sveštenik drži opelo na putu do groblja
Sahranjen heroj Stefan, grob prekriven cvećem i vencima
- Proglašava se Dan žalosti na teritoriji Opštine Ljig povodom tragičnog stradanja Ivanović Stefana iz Jajčića prilikom spasavanja ljudi iz požarom zahvaćenog objekta u Kran-Montani, Švajcarska, 1. januara. Dan žalosti će se obeležiti 10. januara, kada će Stefan biti sahranjen na groblju u Jajčiću - objavljeno je na sajtu opštine Ljig.
Dodaje se da je odluku o proglašenju dana žalosti doneo predsednik opštine Ljig Milomir Starčević, kako bi na dostojanstven način bila odata pošta nastradalom sugrađaninu.
Švajcarski mediji, među kojima i jedan od najčitanijih listova u toj zemlji "Blik", pisali su o hrabrosti Ivanovića, navodeći da je izlazio i ulazio u klub i da je spasio nekoliko ljudi, ali da ga je poslednji ulazak u zapaljeni objekat koštao života.
U požaru do koga je došlo u novogodišnjoj noći u baru "Konstelasion" u Kran-Montani poginulo je 40 ljudi.
Povređeno je 116 osoba, među kojima i četiri državljanina Srbije.
U Švajcarskoj je danas Dan žalosti, a komemoracija žrtvama požara biće održana u Izložbenom i kongresnom centru Martinji.
Hvala mu za sve što je učinio za srpski narod: Dijaspora uz Stefana koji je dao život da spasi druge
Preporučujemo
SAHRANA STEFANA U RODNOM JAJČIĆU: U subotu dan žalosti u Ljigu
09. 01. 2026. u 13:24
TELO STEFANA IVANOVIĆA BIĆE DOPREMLjENO U SRBIJU: Evo gde će počivati heroj!
08. 01. 2026. u 19:56
HEROJ KOJI JE SPASAVAO ŽIVOTE: Švajcarska i okolne zemlje odaju počast Stefanu Ivanoviću
06. 01. 2026. u 15:20
NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).
10. 01. 2026. u 15:08
FRANCUSKA PRETI IZLASKOM IZ NATO-a: Glasanje u parlamentu, bes prema Trampu zbog Venecuele, Izraela i Grenlanda
FRANCUSKA je zapalila političku fitilj-bombu u samim temeljima NATO-a, u trenutku kada se globalne tenzije ubrzano prelivaju sa periferije na samu strukturu zapadnog bezbednosnog sistema.
10. 01. 2026. u 06:30
"PRIPADA NAMA - NE DANSKOJ, NI SAD" S Grenlanda poslata jasna poruka: "Niko nema pravo da odlučuje umesto nas"
LIDERI pet najvećih političkih partija Grenlanda objavili su zajedničko pismo u kojem naglašavaju da Grenland nije deo ni SAD ni Danske, već da pripada Grenlanđanima, i da zahtevaju od Sjedinjenih Američkih Država da nemaju nikakvu kontrolu nad tim ostrvom.
10. 01. 2026. u 11:52
Komentari (0)