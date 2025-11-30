TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD BEŠKE: U lančanom sudaru petoro povređenih, jedno lice nastradalo
JEDNA osoba je poginula, dok je pet povređenih u teškoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo večeras posle 18 časova na starom putu Beograd - Novi Sad, kod Beške, saznaje "Blic".
Sudarila su se tri putnička vozila, a na lice mesta izašlo je više vozila Hitne pomoći iz Inđije i Novog Sada, lekarska ekipa iz Novog Sada zbrinula je jedno teško povređeno lice.
Kako smo već pisali, vatrogasci seku vozila da dođu do povređenih lica.
Kako je naveo Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mesta.
Zbrinut je muškarac (44) koji je sa teškim politraumatskim povredama prevezen na odeljenje reanimacije Kliničkog centra Vojvodine.
