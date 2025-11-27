JEDNA GREŠKA IH KOŠTALA ŽIVOTA: Otkriven urok nesreće u kojoj su stradali Ana Radović i njen prijatelj (FOTO)

AUTOMOBIL sa telima Ane Radović (20) i Aleksandara Masalušić (37) pronađen je juče na magistralnom putu Požega-Čačak, a prve informacije iz istrage ukazuju da je uzrok teške nesreće prebrza vožnja, odnosno neprilagođena brzina uslovima na putu.

Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je Aleksandar M. vozio "audi" znatno većom brzinom od dozvoljenog, usled čega je izgubio kontrolu nad automobilom i zatim upao u betonsku rupu pored puta.

"Panik poziv" nije bio od pomoći

Iz Doma zdravlja u Čačku danas su saopštili šta se u stvari dogodilo sa panik pozivom iz automobila u kom je stradala Ana Radović.

- 23. novembra 2025. godine u večernjim satima Služba hitne pomoći Čačak primila je jedan poziv preko govornog automata na broj 194 na engleskom jeziku, tehnički ne baš jasnog sadržaja bez tačne lokacije gde bi ekipa SHP odmah mogla da postupi i izađe na teren, saopšteno je iz Doma zdravlja Čačak.

- Kao što je poznato u zvaničnom pravilniku o radu SHP na teritoriji cele Srbije da bi dispečer koji se nalazi u stanici SHP primio poziv 1.reda hitnosti neophodno je da zna tačnu lokaciju gde se pacijent nalazi. Kad je pronađen automobil sa telima od strane policije i vatrogasno-spasilačkih ekipa i kada smo dobili lokaciju naša ekipa je istog momenta izašla na teren - saopšteno je.

Kako se saznaje, prema prvim podacima iz nalaza obdukcije tela nastradalih, oboje su na licu mesta bili mrtvi jer su zadobili višestruke povrede na celom telu.

Podsetimo, Ana Radović (20), koja je nestala 23. novembra nakon što se iz svog doma na Zlatiboru uputila ka Beogradu, pronađena je mrtva na magistralnom putu kod Čačka.

Telo nesrećne devojke pronađeno je u "audiju" zajedno sa telom Aleksandra M. (37) koji je upravljao ovim automobilom.

Ana Radović krenula da plati ispite u Beogradu

Prema saznanjima "Blica", Ana Radović je 23. novembra krenula sa prijateljem, Aleksandrom M. (37), koji je došao po nju na Zlatibor, put Beograda.

Kako je Anin otac Miloš rekao u jednom od razgovora za "Blic", ona je bila studentkinja Pravnog fakulteta u Beogradu i tog dana je krenula na put kako bi u prestonici uplatila ispite koje je nameravala da polaže

Nakon razgovora sa bratom, telefon Ane Radović bio dostupan 14 sati

Kako tvrdi porodica stradale devojke, nestala Ana Radović se poslednji put čula sa bratom 23. novembra u 18:45. Nekoliko sati kasnije, najbliži su je uporno zvali, ali se Ana Radović nije javljala.

Nepunih 14 sati mobilni telefon nesrećne devojke Ane Radović bio je dostupan, ali niko nije odgovarao na mnogobrojne pozive zabrinutih roditelja. Kasnije, mobilni telefon postao je nedostupan.

Majka prijavila nestanak Ane Radović

Majka Ane Radović prijavila je njen nestanak u PS u Užicu 24. novembra.

- Policija, postupajući po toj meri, preduzima potragu za njom i u toku je operativni rad i analiza baznih stanica - rekao je tada izvor "Blica".

Pretraživanje jezera Međuvršje i reke Morave

Vatrogasci - spasioci, policija kao i ronioci u ponedeljak su pretraživali jezero Međuvršje jer je postajala sumnja da je automobil u kojem su bili Ana Radović i Aleksandar M. sleteo u to jezero.

Nekoliko sati kasnije, ronioci su proširili potragu i na reku Moravu.

Meštani pronašli tela Ane Radović i Aleksandra M.

Automobil marke "audi" pronašli su meštani u betonskom propustu na magistralnom putu Čačak-Požega i prijavili nadležnim službama.

Nakon što su vatrogasci i policija stigli na lice mesta ustanovili su da su u vozilu nalaze tela Ane Radović i Aleksandra M.

Šta je "panik-poziv"

Ovaj sistem često uključuje:

Automatski poziv (eCall): U novijim vozilima, senzori mogu detektovati ozbiljan sudar (npr. aktiviranje vazdušnih jastuka) i automatski upućuju poziv hitnim službama, šaljući GPS lokaciju vozila.

Ručni poziv: Uvek postoji i panik taster/SOS dugme koje putnici mogu sami pritisnuti da bi direktno kontaktirali hitne službe ili definisane kontakte.

Ovo je Aleksandar M. (37) koji je upravljao "audijem". Aleksandar M. i ranije osuđivan zbog nepoštovanja zakona o saobraćaju.

Muškarac čije je telo pronađeno sa Aninim bio je obezbeđenje Nebojše Stojkovića Stojketa. Ovo je mapa kojom se kretala Ana Radović pre nego što je stradala.

