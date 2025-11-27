OGLASILI SE IZ DOMA ZDRAVLJA U ČAČKU: Otkrili kakav su poziv primili sa telefona Ane Radović posle nesreće
DANIMA traje misterija o tome kako je sa mobilnog telefona Ane Radović (20) sa Zlatibora nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je nastradala sa prijateljem Aleksandrom Masalušićem (37) upućen takozvani "panik poziv" za pomoć, a sada su iz doma zdravlja u Čačku objasnili šta se zapravo dogodilo.
- Dana 23. novembra u večernjim satima Služba hitne pomoći Čačak primila je jedan poziv preko govornog automata na broj 194 na engleskom jeziku, tehnički ne baš jasnog sadržaja, bez tačne lokacije gde bi ekipa Službe hitne pomoći (SHP) odmah mogla da postupi i izađe na teren - saopšteno je iz Doma zdravlja Čačak.
Oni su potom objasnili i kakav je protokol prilikom pozivanja broja 194.
- Kao što je poznato u zvaničnom pravilniku o radu SHP na teritoriji cele Srbije da bi dispečer koji se nalazi u stanici SHP primio poziv 1.reda hitnosti neophodno je da zna tačnu lokaciju gde se pacijent nalazi. Kad je pronađen automobil sa telima od strane policije i vatrogasno-spasilačkih ekipa i kada smo dobili lokaciju naša ekipa je istog momenta izašla na teren - rekli su.
Inače, da podsetimo, Ana Radović sa prijateljem Aleksandrom Masalušićem u nedelju 23. novembru krenula je sa Zlatibora ka Beogradu u džipu marke "audi SQ" tutinskih registarskih tablica. Poslednji put devojka se čula sa bratom tog dana u 18.45 časova kada mu je rekla da prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru na magistralnom putu Čačak-Požega.
Nakon što se posle toga nije javlja, zabrinuta porodica u ponedeljak je prijavila njen nestanak policiji. Vozilo je pronađeno u sredu ujutru u betonskom propustu u mestu Međuvršje prekoputa jezera u Ovčar banji.
- Dosadašnja istraga utvrdila je da se "audi" kretao, navodno, neprilagođenom brzinom i da sleteo s puta, udario u bankinu, a potom upao u rupu. Od siline udarca oba putnika su nastradala na licu mesta - podseća sagovornik i dodaje da je istraga i dalje u toku.
Ispostavilo se da je Anin telefon "sam" tokom sudara pozvao SOS call, pošto se prema prvim rezultatima istrage sumnja da su i ona i Aleksandar bili mrtvi na mestu jezive nesreće.
(Kurir)
Preporučujemo
POGINULI ŽESTOKI MOMAK BIO RANjEN U ŽELEZNIKU: Masalušić izbegao smrtonosnu zamku
27. 11. 2025. u 15:52
JEDNA GREŠKA IH KOŠTALA ŽIVOTA: Otkriven urok nesreće u kojoj su stradali Ana Radović i njen prijatelj (FOTO)
AUTOMOBIL sa telima Ane Radović (20) i Aleksandara Masalušić (37) pronađen je juče na magistralnom putu Požega-Čačak, a prve informacije iz istrage ukazuju da je uzrok teške nesreće prebrza vožnja, odnosno neprilagođena brzina uslovima na putu.
27. 11. 2025. u 18:47
U HITNOJ POMOĆI SE JAVILI NA POZIV SA ANINOG TELEFONA: "Novosti" otkrivaju šta se dešavalo nakon strašne nesreće kod Čačka
ANA Radović (20) iz Čajetine i njen prijatelj Aleksandar Masalušić (37) poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, kada su se survali sa puta Čačak-Požega, a nakon nesreće sa Aninog telefona "ajfon" upućen je poziv hitnoj pomoći, saznaju "Novosti".
27. 11. 2025. u 14:19
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (0)