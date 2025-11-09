Nesreće

PRVE SLIKE SA MESTA JEZIVE NESREĆE KOD UMKE: Auto smrskan do neprepoznatljivosti, jedna osoba stradala

V.N.

09. 11. 2025. u 08:44

U JEZIVOM sudaru koji se jutros dogodio na Obrenovačkom putu između Umke i Obrenovca, jedna osoba je poginula, a osmoro je povređeno u sudaru autobusa i putničkog automobila, dok su prve fotografije sa lica mesta ništa manje stravične.

ПРВЕ СЛИКЕ СА МЕСТА ЈЕЗИВЕ НЕСРЕЋЕ КОД УМКЕ: Ауто смрскан до непрепознатљивости, једна особа страдала

FOTO: Printskrin/RTS

U direktnom sudaru autobusa i automobila život je izgubio vozač automobila, a povređene je Hitna pomoć prebacila u Urgentni centar.

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do tragedije.

FOTO: Printskrin/RTS

Putnički automobil je u potpunosti uništen u sudaru.

Prema prvim informacijama, saobraćaj na ovom delu nije obustavljen, ali teče usporeno.

FOTO: Printskrin/RTS

U toku je uviđaj.

(Telegraf)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HIT U HRTKOVCIMA: Pogledajte šta piše na kući Vojislava Šešelja (FOTO)

HIT U HRTKOVCIMA: Pogledajte šta piše na kući Vojislava Šešelja (FOTO)