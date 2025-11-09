PRVE SLIKE SA MESTA JEZIVE NESREĆE KOD UMKE: Auto smrskan do neprepoznatljivosti, jedna osoba stradala

U JEZIVOM sudaru koji se jutros dogodio na Obrenovačkom putu između Umke i Obrenovca, jedna osoba je poginula, a osmoro je povređeno u sudaru autobusa i putničkog automobila, dok su prve fotografije sa lica mesta ništa manje stravične.

FOTO: Printskrin/RTS

U direktnom sudaru autobusa i automobila život je izgubio vozač automobila, a povređene je Hitna pomoć prebacila u Urgentni centar.

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do tragedije.

FOTO: Printskrin/RTS

Putnički automobil je u potpunosti uništen u sudaru.

Prema prvim informacijama, saobraćaj na ovom delu nije obustavljen, ali teče usporeno.

FOTO: Printskrin/RTS

U toku je uviđaj.

(Telegraf)