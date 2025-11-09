PRVE SLIKE SA MESTA JEZIVE NESREĆE KOD UMKE: Auto smrskan do neprepoznatljivosti, jedna osoba stradala
U JEZIVOM sudaru koji se jutros dogodio na Obrenovačkom putu između Umke i Obrenovca, jedna osoba je poginula, a osmoro je povređeno u sudaru autobusa i putničkog automobila, dok su prve fotografije sa lica mesta ništa manje stravične.
U direktnom sudaru autobusa i automobila život je izgubio vozač automobila, a povređene je Hitna pomoć prebacila u Urgentni centar.
U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do tragedije.
Putnički automobil je u potpunosti uništen u sudaru.
Prema prvim informacijama, saobraćaj na ovom delu nije obustavljen, ali teče usporeno.
U toku je uviđaj.
(Telegraf)
