KAO DA SMRT PORODICE NIJE DOVOLJNA: Divljao putem, podneta prijava zbog nasilničke vožnje

SPORNO vreme, koje se vidi na snimku iz zatvora Padinska Skela, kada Stanimira Brajkovića posle pregleda u zatvorskoj ambulanti vraćaju u ćeliju, biće na zahtev Višeg tužilaštva provereno. Viši sud je na suđenju doktorki i čuvarima optuženim za nesavestan rad, koji je za posledicu imao smrt Brajkovića, danas prihvatio da se proveri autentičnost i da li ima odstupanja, jer na snimku piše da je to bilo 1.2.2024. godine u 12.05 časova, dok je svedok čuvar Nebojša Sibinčić tvdio da je Brajković vođen na pregled u ambulantu oko 8 časova ujutru.