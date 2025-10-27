Nesreće

KAO DA SMRT PORODICE NIJE DOVOLJNA: Divljao putem, podneta prijava zbog nasilničke vožnje

Предраг Стојковић
27. 10. 2025. u 18:43

PRIPADNICI Uprave saobraćajne policije su danas oko 11.20 časova presretačem zaustavili i isključili iz saobraćaja N. P. (59) koji je na državnom putu Kovin - Pančevo upravljao vozilom „BMW“ brzinom od 181,8 kilometra na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Foto:mup.gov.rs

Osim prekoračenja brzine, N. P. je u dva navrata izvršio preticanje preko neisprekidane linije.

Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, kao i zbog nepropisnog preticanja.

