KAO DA SMRT PORODICE NIJE DOVOLJNA: Divljao putem, podneta prijava zbog nasilničke vožnje
PRIPADNICI Uprave saobraćajne policije su danas oko 11.20 časova presretačem zaustavili i isključili iz saobraćaja N. P. (59) koji je na državnom putu Kovin - Pančevo upravljao vozilom „BMW“ brzinom od 181,8 kilometra na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.
Osim prekoračenja brzine, N. P. je u dva navrata izvršio preticanje preko neisprekidane linije.
Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, kao i zbog nepropisnog preticanja.
