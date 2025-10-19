Nesreće

TEŽAK UDES U ZRENJANINU: Maloletni vozač izgubio kontrolu nad “audijem”, sudario se i blokirao saobraćaj

В. Н.

19. 10. 2025. u 19:39

SAOBRAĆAJNA nezgoda dogodila se danas u Zrenjaninu.

Foto: Novosti

Kako se navodi na društvenim mrežama, 15-godišnji dečak upravljao je automobilom marke "Audi" kada je izgubio kontrolu i udario u parkirano vozilo. 

Uviđaj je u toku.

(Kurir)

