POŽAR KOD PRIJEPOLJA: Izgorela kuća u selu Brezovača, nema povređenih

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 10. 2025. u 11:40

U SELU Brezovača kod Prijepolja izbio je veliki požar u kom je izgorela jedna porodična kuća i tom prilikom niko nije povređen.

ПОЖАР КОД ПРИЈЕПОЉА: Изгорела кућа у селу Брезовача, нема повређених

Privatna arhiva

Uzrok požara koji je izbio sinoć za sada nije poznat, a na licu mesta su bile i ekipe vatrogasno-spasilačke službe koje su sprečile da se vatra proširi na okolne objekte.

Vatra se širila velikom brzinom pa je stambeni objekat u kratkom roku izgoreo skoro do temelja.

-Na svu sreću vlasnici u trenutku izbijanja vatre nisu bili u kući, nema povređenih osoba ali je pričinjena ogromna materijalna šteta. Porodična kuća je potpuno izgorela, nije ništa ostalo, rekli su za RINU meštani ovog prijepoljskog sela.

Tanjug

