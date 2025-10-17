NAJMANJE DVE OSOBE U TEŠKOM STANJU: Ovo su najnovije informacije o povređenima u teškoj nesreći kod Sremske Mitrovice
U OPŠTU bolnicu u Sremskoj Mitrovici, za sada, primljeno je 35 osoba povređenih u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Sremska Mitrovica-Jarak.
Jedna osoba je u operacionoj sali, dok se jedna transportuje u Klinički centar Vojvodine, saznaje "Blic".
Prijem je i dalje u toku.
Podsetimo, saobraćajna nesreća dogodila se na putu Sremska Mitrovica-Jarak kada je autobus sleteo u kanal.
Dve osobe su poginule na licu mesta, dok je Hitna pomoć prevozila povređene ka bolnici.
Povređene su 83 osobe.
Na licu mesta je veliki broj hitne pomoć i policije.
Za sada je u bolnicu u Sremskoj Mitrovici primljeno 20 osoba, a teško povređeni su odmah poslati u operacionu salu.
