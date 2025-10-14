AUTOMOBIL GORI NASRED ULICE: Obustavljen saobraćaj - drama u Žarkovu
U ŽELEZNIKU, u blizini pruge, danas je došlo do požara na putničkom vozilu koje je u potpunosti zahvatio plamen, automobil je uništen dok gust dim i vatra kuljaju na sve strane.
Tragovi požara vidljivi su i na kolovozu, a saobraćaj je potpuno obustavljen.
Za sada nema informacija o povređenima, a uzrok izbijanja požara biće utvrđen nakon uviđaja.
Građanima se savetuje da izbegavaju ovaj deo Železnika dok traje intervencija i dok se saobraćaj ne normalizuje.
(Blic)
