TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD AUTOKOMERCA: Vatrogasci pokušavaju da izvuku povređenog muškarca iz vozila
NA AUTO-PUTU kod Autokomerca, u smeru ka gradu, dogodila se teška saobraćajna nesreća.
Prema prvim informacijama, povređena je jedna muška osoba. Na lice mesta odmah su upućene hitne službe i vatrogasci, koji pokušavaju da izvuku povređenog iz vozila.
Muškarac je živ, ali ima vidljive povrede i krvarenje iz glave.
Zbog nesreće se na ovom delu auto-puta stvaraju velike gužve i zastoji u saobraćaju.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
