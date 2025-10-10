Nesreće

TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD AUTOKOMERCA: Vatrogasci pokušavaju da izvuku povređenog muškarca iz vozila

В. Н.

10. 10. 2025. u 18:16

NA AUTO-PUTU kod Autokomerca, u smeru ka gradu, dogodila se teška saobraćajna nesreća.

ТЕШКА САОБРАЋАЈКА КОД АУТОКОМЕРЦА: Ватрогасци покушавају да извуку повређеног мушкарца из возила

Foto: Profimedia

Prema prvim informacijama, povređena je jedna muška osoba. Na lice mesta odmah su upućene hitne službe i vatrogasci, koji pokušavaju da izvuku povređenog iz vozila.

Muškarac je živ, ali ima vidljive povrede i krvarenje iz glave.

Zbog nesreće se na ovom delu auto-puta stvaraju velike gužve i zastoji u saobraćaju.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVEĆA LEPINA LJUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin

NAJVEĆA LEPINA LjUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - "Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin"