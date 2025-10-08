ZEMUN U PLAMENU: Gori kuća - Vatrogasne ekipe na terenu

Večeras, oko 21.15 časova, u ulici Cetinjska 16 u Zemunu izbio je požar u kući.

Na terenu su četiri vatrogasna vozila sa 20 vatrogasaca iz jedinica Zemun, Novi Beograd i Savski venac. Požar je zahvatio i krov susedne kuće, ali je sprečeno širenje vatre na obližnje objekte.

Na licu mesta su i ekipe Hitne pomoći i Elektrodistribucije. Intervencija je u toku.

