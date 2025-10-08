Nesreće

POVREĐENA DVOJICA DEČAKA NA MOPEDU: Saobraćajna nesreća u centru Mokrina, maloletnici zadobili višestruke prelome

Рада Шегрт
Rada Šegrt

08. 10. 2025. u 20:17

U Opštu bolnicu u Kikindi danas popodne primljena su dvojica dečaka od 12 i 13 godina iz Mokrina koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u centru tog sela.

ПОВРЕЂЕНА ДВОЈИЦА ДЕЧАКА НА МОПЕДУ: Саобраћајна несрећа у центру Мокрина, малолетници задобили вишеструке преломе

Foto: R. Šegrt

Kako sazanjemo, dečaci su zadobili teže telesne povrede i, nakon ukazane pomoć u kikindskoj bolnici, prebačeni su u Klinički centar Vojvodine na zbrinjavanje i dalje lečenje.

- Obojica dečaka imaju teške telesne povrede u vidu višestrukih preloma ekstremiteta. Oojica su u svesnom stanju prebačeni u KCV – saopštno je iz kikindske bolnice.

Dečaci su povrđeni u saboraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ulici Svetog Save, u centru Mokrina, kada se moped, na kojem su bili maloletni Mokrinčani, sudario sa putničkim automobilom marke „opel“ inostranih registarskoh oznaka.

- Saobraćajna nezgoda u Mokrinu prijavljena nam je oko 15:30 sati, a učestvovali su moped i putničko vozili inostrane registracije. Policija je izašla na teren i obavila uviđaj na licu mesta. O događaju je obavešteno tužilaštvo. Detalji kako je došlo do sudara i ozbiljne nezgode još se ispituju – objašnjeno je iz policije.

