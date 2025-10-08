POLICIJA DOŠLA ZBOG SUDARA PA U BLIZINI NEZGODE ZATEKLI - BEŽIVOTNO TELO: Horor kod Požarevca, utvrđuje se identitet osobe
UTVRĐUJU se sve okolnosti, a biće naložena obdukcija tela kako bi se utvrdio identitet i na koji način je osoba preminula
Danas je došlo do saobraćajne nesreće kod Požarevca oko 15.30 časova, u kojoj su se sudarila dva vozila. Dolaskom na lice mesta, tokom uviđaja, na nekih 100 metara od mesta sudara policija je zatekla telo za sada nepoznate osobe.
Prema prvim informacijama, u saobraćajnoj nesreći koji se dogodilo na putu Batuša - Petrovac na Mlavi nema teže povređenih lica.
Međutim, vozila su pretrpela značajnu materijalnu štetu usled čega je pozvana policija da obavi uviđaj.
Dolaskom na lice mesta, 100 metara dalje policija je zatekla telo na putu.
Ekipe forenzike su na licu mesta.
Utvrđuju se sve okolnosti, a biće naložena obdukcija tela kako bi se utvrdio identitet i na koji način je osoba preminula.
(Kurir)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
MIKI ĐURIČIĆ DOŽIVEO SUDAR NA AUTOPUTU: Vraćao se sa snimanja sa ekipom 48 sati svadba
21. 09. 2025. u 22:15
IMA POVREĐENIH: Saobraćajka na putu Derventa - Prnjavor
21. 09. 2025. u 19:30
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)