Nesreće

JEDNA OSOBA TEŠKO, A 12 LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za vikend dogodilo se 29 saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

06. 10. 2025. u 15:40

MINULOG vikenda, odnosno od 3. do 5. oktobra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se 29 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške, a 12 lake telesne povred

ЈЕДНА ОСОБА ТЕШКО, А 12 ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО: У Јужнобачком округу за викенд догодило се 29 саобраћајних несрећа

G.Šljivić

U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 20 saobraćajnih nsreća  u kojima je šest osoba lakše povređeno.

Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 611 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 55 vozača i 13 vozila, a zadržano je devet vozača, sedam zbog vožnje pod dejstvom alkohola, jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a jedan zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je, u Sremskoj Kamenici, vozio u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od 2 promila alkohola u organizmu.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SUMNJIVA MODIRCA NA VRATU: Suđenje za ubistvo starice na Novom Beogradu
Suđenja

0 0

SUMNJIVA MODIRCA NA VRATU: Suđenje za ubistvo starice na Novom Beogradu

U DNEVNOJ sobi smo zatekli Radoslavku Brzaković kako leži ispod stola na leđima. Pre nas je došla policijska patrola i Hitna pomoć, koja je pomerala telo, konstatovala smrt i otišla. Kolege su nam rekle da je zatečena ležeći na stomaku sa vratom na prečagi stolice, koja je bila oborena na pod. Videli smo modricu na vratu, što nam je bilo sumnjivo i telo je poslato na obdukciju.

06. 10. 2025. u 17:38

Politika
Tenis
Fudbal
TRAGEDIJA KOD PRIJEPOLJA: Lovac ubio kolegu tokom lova

TRAGEDIJA KOD PRIJEPOLjA: Lovac ubio kolegu tokom lova