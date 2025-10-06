JEDNA OSOBA TEŠKO, A 12 LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za vikend dogodilo se 29 saobraćajnih nesreća

MINULOG vikenda, odnosno od 3. do 5. oktobra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se 29 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške, a 12 lake telesne povred

G.Šljivić

U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 20 saobraćajnih nsreća u kojima je šest osoba lakše povređeno.

Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 611 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 55 vozača i 13 vozila, a zadržano je devet vozača, sedam zbog vožnje pod dejstvom alkohola, jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a jedan zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je, u Sremskoj Kamenici, vozio u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od 2 promila alkohola u organizmu.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.