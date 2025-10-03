AKCIJA SAOBRAĆAJACA SRBIJE: Otkriveno 149 vozača,koji su pijani vozili pored škola
PRIPADNICI saobraćajne policije MUP Srbije otkrili su više od 15.000 prekršaja u zonama škola tokom akcije „Škola“.
Reč je o akciji „Škola“ koja je tokom septembra sprovedena na teritoriji cele zemlje u cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju.
Više od polovine vozača kažnjeno je zbog prekoračenja brzine, ukupno 8.280, dok je zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i zbog nepropisnog parkiranja u zonama škola sankcionisano po 875 vozača.
Takođe, pripadnici saobraćajne policije tokom sprovođenja akcije isključili iz saobraćaja čak 149 vozača koji su u zonama škola upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, od čega je 30 zadržano na trežnjenju zbog upravljanja vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu.
Pored mera u kontroli saobraćaja, pripadnici saobraćajne policije tokom septembra održali su 465 predavanja i radionica na temu bezbednog učešća dece u saobraćaju kao pešaka, biciklista i putnika u vozilu.
Tokom sprovođenja akcije, u zonama škola nije se dogodila nijedna saobraćajna nezgoda sa teže povređenom decom.
Pripadnici saobraćajne policije će i u narednom periodu realizovati predavanja i radionice u cilju saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece, dok će u zonama svih škola biti preduzimane mere pojačane kontrole saobraćaja.
