Nesreće

IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO SEDAM VOZAČA: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 178 prekršaja

Ljiljana Preradović

02. 10. 2025. u 15:45

POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 1. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 178 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno sedam vozača i jedno vozilo.

FOTO:Lj.P.

U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodile su se tri saobraćajne nesreće.  U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodila se jedna saobraćajna nesreća.

