IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO SEDAM VOZAČA: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 178 prekršaja
POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 1. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 178 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno sedam vozača i jedno vozilo.
U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodile su se tri saobraćajne nesreće. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodila se jedna saobraćajna nesreća.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
