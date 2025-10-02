MUP O EKSPLOZIJI: Istraga u toku, poginuo jedan muškarac (FOTO/VIDEO)
U CENTRU Beograda dogodila se sinoć eksplozija koja je uznemirila stanovnike prestonice.
Pripadnici Sektora za vanredne situacije intervenisali su večeras nakon što su oko 22 časova dobili dojavu da je došlo do eksplozije u stanu u Kosovskoj ulici.
Dolaskom na lice mesta ustanovljeno je da je nakon eksplozije u stanu na trećem spratu došlo i do većih oštećenja, a pretragom stana, vatrogasci-spasioci su pronašli jednog muškarca u besvesnom stanju.
Ekipa Hitne pomoći konstatovala je smrt muške osobe, a telo će, po nalogu tužilaštva, biti prevezeno na Institut za sudsku medicinu.
Nakon uviđaja biće poznat tačan uzrok ove eksplozije.
Na licu mesta je osam vatrogasaca-spasioca sa dva vozila.
