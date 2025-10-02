Nesreće

MUP O EKSPLOZIJI: Istraga u toku, poginuo jedan muškarac (FOTO/VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 10. 2025. u 00:27

U CENTRU Beograda dogodila se sinoć eksplozija koja je uznemirila stanovnike prestonice.

МУП О ЕКСПЛОЗИЈИ: Истрага у току, погинуо један мушкарац (ФОТО/ВИДЕО)

Foto F. Rogović

Pripadnici Sektora za vanredne situacije intervenisali su večeras nakon što su oko 22 časova dobili dojavu da je došlo do eksplozije u stanu u Kosovskoj ulici.

Dolaskom na lice mesta ustanovljeno je da je nakon eksplozije u stanu na trećem spratu došlo i do većih oštećenja, a pretragom stana, vatrogasci-spasioci su pronašli jednog muškarca u besvesnom stanju.

Foto: Фото Ф. Роговић

Ekipa Hitne pomoći konstatovala je smrt muške osobe, a telo će, po nalogu tužilaštva, biti prevezeno na Institut za sudsku medicinu.

Nakon uviđaja biće poznat tačan uzrok ove eksplozije.

Na licu mesta je osam vatrogasaca-spasioca sa dva vozila.

