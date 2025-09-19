Nesreće

ČEITIRI OSOBE LAKŠE POVREĐENE: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

19. 09. 2025. u 15:39

NA području Južnobačkog okruga za 24 sata dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe lakše povređene.

FOTO:MUP

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća, u kojima su četiri osobe lakše povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 18. septembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 364 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 14 vozača i dva vozila, a zadržan je jedan vozač zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.

On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.

