PREVRNUO SE TRAKTOR, JEDNA OSOBA POGINULA: Tragedija kod Vladičinog Hana
U saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u selu Prekodoce kod Vladićinog hana jedna osoba je poginula.
Kako saznajemo do tragedije je došlo nešto posle 7 sati kada se prevrnuo traktor na lokalnom putu.
Na lice mesta ubrzo je pored policije izašla i ekipa Hitne pomoći koja je nažalost mogla samo da konstatuje smrt vozača traktora.
(Informer)
