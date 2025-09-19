Nesreće

PREVRNUO SE TRAKTOR, JEDNA OSOBA POGINULA: Tragedija kod Vladičinog Hana

В.Н.

19. 09. 2025. u 11:22

U saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u selu Prekodoce kod Vladićinog hana jedna osoba je poginula.

Foto: I.M.

Kako saznajemo do tragedije je došlo nešto posle 7 sati kada se prevrnuo traktor na lokalnom putu. 

Na lice mesta ubrzo je pored policije izašla i ekipa Hitne pomoći koja je nažalost mogla samo da konstatuje smrt vozača traktora. 

(Informer)

