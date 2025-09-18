DVE TEŠKE SAOBRAĆAJNE NEZGODE U ZEMUNU: Auto udario dete na biciklu, oboren i motorista
DVE teške saobraćajne nesreće dogodile su se u popodnevnim časovima u Zemunu, a povređeni su motociklista i dete na biciklu, saznaje Telegraf
U Ulici cara Dušana, kod broja 232, oboren je motociklista.
Prema prvim informacijama, vozač dvotočkaša zadobio je povrede, a Hitna pomoć ga je prevezla u bolnicu.
Ženi koja je udarila automobilom motorciklistu je pozlilo, pa je i njoj ukazana hitna medicinska pomoć.
Drama se nastavila i u Ulici Narodnih heroja, kod broja 14, gde je automobil udario dete staro oko 10 godina koje je vozilo bicikl. Dete je hitno transportovano u bolnicu, a svedoci navode da je scena bila potresna.
Policija je odmah izašla na oba mesta nesreće i obavlja uviđaj, dok građani s nevericom komentarišu da se ovakvi udesi u Zemunu dešavaju sve češće.
