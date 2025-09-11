U SUDARU POGINULA JEDNA OSOBA: Teška saobraćajna nesreća kod Leskovca
Jedna osoba poginula je u sudaru na starom putu između Leskovca i Niša odnosno na deonici tog puta između leskovačke Poljoprivredne škole i sela Zalužnje.
Saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovala tri automobila, dogodila se jutros, oko 5.30 časova.
Dvojica vozača prošla su bez povreda, dok je osoba koja je bila za volanom trećeg automobila podlegla povredama.
Pripadnici policije su odmah bili na licu mesta. Oni su obavili uviđaj kako bi se utvrdio uzrok ovog sudara. Zvaničnih informacija o okolnostima pod kojima se to dogodilo još uvek nema.
Zbog nesreće saobraćaj na ovom putu, iz pravca Leskovca prema Nišu, bio je obustavljen, dok su se vozila iz pravca Niša ka Leskovcu preusmeravana kod skretanja za Zalužnje.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)