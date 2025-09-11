Nesreće

U SUDARU POGINULA JEDNA OSOBA: Teška saobraćajna nesreća kod Leskovca

Игор Митић
Igor Mitić

11. 09. 2025. u 09:35

Jedna osoba poginula je u sudaru na starom putu između Leskovca i Niša odnosno na deonici tog puta između leskovačke Poljoprivredne škole i sela Zalužnje.

У СУДАРУ ПОГИНУЛА ЈЕДНА ОСОБА: Тешка саобраћајна несрећа код Лесковца

foto: I.Mitić

Saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovala tri automobila, dogodila se jutros, oko 5.30 časova.


Dvojica vozača prošla su bez povreda, dok je osoba koja je bila za volanom trećeg automobila podlegla povredama. 

Pripadnici policije su odmah bili na licu mesta. Oni su obavili uviđaj kako bi se utvrdio uzrok ovog sudara. Zvaničnih informacija o okolnostima pod kojima se to dogodilo još uvek nema. 

Zbog nesreće saobraćaj na ovom putu, iz pravca Leskovca prema Nišu, bio je obustavljen, dok su se vozila iz pravca Niša ka Leskovcu preusmeravana kod skretanja za Zalužnje. 





 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA