U POŽARU KOD ĆUPRIJE IZGOREO ČOVEK: Hitno se oglasio dežurni tužilac

08. 09. 2025. u 09:01

U SELU Senje kod Ćuprije jutros je izbio požar u kome je jedna osoba nastradala.

Foto: Novosti

Požar je buknuo u četiri sata ujutru i zahvatio je kuću na porodičnom imanju. Ugašen je dva sata kasnije.

- Stizanjem na lice mesta u 05:26 časova utvrđeno je da gore dve sobe u prizemlju dvospratne kuće. Požar je lokalizovan u šest časova. Po izvršenoj lokalizaciji u zgarištu je pronađena stradalo lice. Na intervenciji bila su tri vatrogsac sa dva vozila- kaže izvor za medije.

Vatrogasci su brzo sprečili širenje požara.

Dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciji.

(Telegraf)

