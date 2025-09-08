U POŽARU KOD ĆUPRIJE IZGOREO ČOVEK: Hitno se oglasio dežurni tužilac
U SELU Senje kod Ćuprije jutros je izbio požar u kome je jedna osoba nastradala.
Požar je buknuo u četiri sata ujutru i zahvatio je kuću na porodičnom imanju. Ugašen je dva sata kasnije.
- Stizanjem na lice mesta u 05:26 časova utvrđeno je da gore dve sobe u prizemlju dvospratne kuće. Požar je lokalizovan u šest časova. Po izvršenoj lokalizaciji u zgarištu je pronađena stradalo lice. Na intervenciji bila su tri vatrogsac sa dva vozila- kaže izvor za medije.
Vatrogasci su brzo sprečili širenje požara.
Dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciji.
(Telegraf)
