NEKOLIKO OSOBA POVREĐENO NA KARABURMI: U stravičnom udesu učestvovala najmanje tri vozila, hitna pomoć na licu mesta
Teška saobraćajna nesreća, u kojoj je učestvovalo više vozila, dogodila se rano jutros na Karaburmi, povređeno je nekoliko osoba.
Nesreća se dogodila oko 6.30 časova u Višnjičkoj.
Prema prvim informacijama, u udesu su učestvovala najmanje tri vozila.
U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće.
U ovom delu grada stvaraju se ogromne gužve.
Hitna pomoć je na licu mesta i pruža pomoć povređenima.
(Telegraf)
Preporučujemo
SUDAR VIŠE VOZILA NA AUTO-PUTU BLIZU AERODROMA: Stvorila se velika gužva
07. 09. 2025. u 22:10
DVA KAMIONA UDARILA DETE, PA SE SUDARILA: Detalji nesreće na pešačkom prelazu u Nišu
07. 09. 2025. u 14:22
JEZIVA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Poginuo dok je postavljao sigurnosni trougao
07. 09. 2025. u 09:35
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEMAČKA VOJSKA SE SPREMA ZA RAT: "Moralo bi da se računa sa 500 do 600 mrtvih na dan"
NOVE tenzije u Evropi i rastuća ruska pretnja, Putinov rat protiv Ukrajine - o čemu nemački mediji svakodnevno izveštavaju - utiču na mnoga područja.
07. 09. 2025. u 20:17
Komentari (0)