Nesreće

NEKOLIKO OSOBA POVREĐENO NA KARABURMI: U stravičnom udesu učestvovala najmanje tri vozila, hitna pomoć na licu mesta

В.Н.

08. 09. 2025. u 07:28

Teška saobraćajna nesreća, u kojoj je učestvovalo više vozila, dogodila se rano jutros na Karaburmi, povređeno je nekoliko osoba.

Foto: M. Anđela/Profimedia

Nesreća se dogodila oko 6.30 časova u Višnjičkoj.

Prema prvim informacijama, u udesu su učestvovala najmanje tri vozila.

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće.

U ovom delu grada stvaraju se ogromne gužve.

Hitna pomoć je na licu mesta i pruža pomoć povređenima.

(Telegraf)

