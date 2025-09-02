MUŠKARAC NASTRADAO U POŽARU: Dve osobe povređene u Sremčici
MUŠKARAC star 55 godina je nastradao u požaru koji je izbio u Sremčici u toku noći, rečeno je RTS-u u Hitnoj pomoći. Dve povređene osobe su van životne opasnosti.
Požar se dogodio oko dva časa posle ponoći, u Ulici Žila Verna u Sremčici.
Troje povređenih, starih 27, 49 i 55 godina, prevezeno je na toksikološko odeljenje Vojno-medicinske akademije, usled trova ugljen-monoksidom.
Nastradao je muškarac star 55 godina.
Ekipe Hitne pomoći noćas su obavile 116 intervencija, od toga 13 na javnom mestu.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici, asmatičari, onkološki i psihijatrijski pacijenti, navode u Hitnoj pomoći.
(RTS)
