STRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA GRANICI SA CRNOM GOROM: Sumnja se da ima mrtvih

D.K.

30. 08. 2025. u 18:03

KAKO javljaju mediji, teška saobraćajna nezgoda desila se u blizini Bijelog Polja, sumnja se da ima mrtvih.

СТРАВИЧНА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА НА ГРАНИЦИ СА ЦРНОМ ГОРОМ: Сумња се да има мртвих

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Prema prvim, još zvanično nepotvrđenim informacijama, najmanje jedna osoba je stradala.

Kod Bijelog Polja, u pravcu Srbije, stvorila se kilometarska kolona. Sve stoji.

(Telegraf.rs)

