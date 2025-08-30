UBILA GA STRUJA ILI IZDALO SRCE? Iznenadna smrt devetnaestogodišnjaka iz sela Glogovca, kod Bogatića, u Mačvi

GLOGOVAC, jedno od najlepših sela u Mačvi, od petak po podne je baš zavijeno u crno, jer je njihov meštanin, devetnaestogodišnji Jovan Simeunović, izgubio život.

Foto: Shutterstock

Zvaničnih informacija kako je došlo do iznenadne smrti tog mladića, zasad, nema.Niko ozbiljan na tu temu ne može da govori, bar dok se ne završi obdukcija, koju je naložio nadležni tužalac.

U prvo vreme, nezvaničo, procurila je vest da je do „ došlo to tragedije zbog strujnog udara, posle spoja struje i vode“. Ovo, zbog toga, što je mladić, kod komšije i druga, čistio farmu svinja, koristeći mašinu sa šmrkom.Izvesno je da je Jovan pao „kao pokošen“ na naslage koje je počeo da čisti, pa se, kako saznajemo, nisu mogli da uoče svi detalji, što će biti izvesno kroz obavljanje obdukcije.

Nezvanično se može čuti, da, ipak, ne treba da se isključi ni mogućnost da je došlo do srčanog udara.Do zvaničnih i temeljnih saznanja, sve je, sada, nagađanja.Navodno, videlo se da su prsti bili zgrčeni, „što nije baš klasičan primer ubistva električnom energijom“.Upućeni kažu da, „kad struja ubije, ona izlazi tako što ostavlja trag na vrhovima prstiju, što, izgleda, sada, nije bio slučaj“.

Mladić je otišao kod komšije i druga da mu pomogne da očiste farmu.Reč je o savremenoj farmi na kojoj su stotine svinja.Jovan je voleo i želeo svima da pomogne.Takva mu je, vele komšije, čitava porodica, časna, poštena, vredna i omiljena u selu i čitavoj Mačvi.

-Kako smo čuli, vlasnik farme je otišao do kuće, a Jovan je ostao da radi -pričaju komšije.

-Komšija je otišao samo na kratko, da nešto ponese i, po povratku, imao je i šta da vidi -mrtvog Jovana. -Stigla je Hitna pomoć iz Bogatića, ali pomoći nije bilo.Konstatovali su smrt tog divnog mladića.

Bol, tuga, uzdisaji, umesto očekivanih radosti, usleli su se u kuću Simeunovića.Iza mladića su ostali, stariji i mlađi brat, otac i majka.Stariji brat je, kako saznajemo, posle uspešnog školovanja, počeo da radi u policiji, nastavljajući „stopama“ svog strica, očevog brata, koji je policajac u Rakovici.

-Ne zna se ko je bio bolji i plemenitiji u toj kući -svedoče nam komšije i prijatelji. -Jovan je, kao i njegova braća, bio primer za dobro dete, dobrog mladića, divnog komšije, srodnika, kuma, komšije i poznanika.

-Plenio je srdačnošću, ljubavlju i dobrotom. Ništa mu nije bilo teško.Od kako je, još kao dečaćić, ojačao nikad nije dozvolio da sedi skrštenih ruku kad neko nešto radi, ne samo u svom domaćinstvu, već i u komšiluku i selu. Anđeo naše Mačve, koji je je voleo svim srcem, kao i svoj mili Glogovac. Ovo je tuga do neba.Da kamen zaplače. Teško da će ga ikada prežaliti, ne samo njegovi najmiliji, nego ni Glogovac i Mačva i okolina.