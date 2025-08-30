Nesreće

UBILA GA STRUJA ILI IZDALO SRCE? Iznenadna smrt devetnaestogodišnjaka iz sela Glogovca, kod Bogatića, u Mačvi

В.Митрић

30. 08. 2025. u 14:20

GLOGOVAC, jedno od najlepših sela u Mačvi, od petak po podne je baš zavijeno u crno, jer je njihov meštanin, devetnaestogodišnji Jovan Simeunović, izgubio život.

УБИЛА ГА СТРУЈА ИЛИ ИЗДАЛО СРЦЕ? Изненадна смрт деветнаестогодишњака из села Глоговца, код Богатића, у Мачви

Foto: Shutterstock

Zvaničnih informacija kako je došlo do iznenadne smrti tog mladića, zasad, nema.Niko ozbiljan na tu temu ne može da govori, bar dok se ne završi obdukcija, koju je naložio nadležni tužalac.

U prvo vreme, nezvaničo, procurila je vest da je do  „ došlo to tragedije zbog strujnog udara, posle  spoja struje i vode“. Ovo, zbog toga, što je mladić, kod komšije i druga, čistio farmu svinja, koristeći mašinu sa šmrkom.Izvesno je da je Jovan pao „kao pokošen“  na naslage koje je počeo da čisti, pa se, kako saznajemo, nisu mogli da uoče svi detalji, što će biti izvesno kroz obavljanje obdukcije.

Nezvanično se može čuti, da, ipak, ne treba da se isključi ni mogućnost da je došlo do srčanog udara.Do zvaničnih i temeljnih saznanja, sve je, sada, nagađanja.Navodno, videlo se da su prsti bili zgrčeni, „što nije baš klasičan primer ubistva  električnom energijom“.Upućeni kažu da, „kad struja ubije, ona  izlazi tako što ostavlja trag na vrhovima prstiju, što, izgleda, sada, nije bio slučaj“.

Mladić je otišao kod komšije i druga da mu pomogne da očiste farmu.Reč je o savremenoj farmi na kojoj su stotine svinja.Jovan je voleo i želeo svima da pomogne.Takva mu je, vele komšije, čitava porodica, časna, poštena, vredna i omiljena u selu i čitavoj Mačvi. 

-Kako smo čuli, vlasnik farme je otišao do kuće, a Jovan je ostao da radi -pričaju komšije.

-Komšija je otišao samo na kratko, da nešto ponese i, po povratku, imao je i šta da vidi -mrtvog Jovana. -Stigla je Hitna pomoć iz Bogatića, ali pomoći nije bilo.Konstatovali su smrt tog divnog mladića.

Bol, tuga, uzdisaji, umesto očekivanih radosti, usleli su se u kuću Simeunovića.Iza mladića su ostali, stariji i mlađi brat, otac i majka.Stariji brat je, kako saznajemo, posle uspešnog školovanja, počeo da radi u policiji, nastavljajući „stopama“ svog strica, očevog brata, koji je policajac u Rakovici.

-Ne zna se ko je bio bolji i plemenitiji u toj kući -svedoče nam komšije i prijatelji. -Jovan je, kao i njegova braća, bio primer za dobro dete, dobrog mladića, divnog komšije, srodnika, kuma,  komšije  i poznanika.

-Plenio je srdačnošću, ljubavlju i dobrotom. Ništa mu nije bilo teško.Od kako je, još kao dečaćić, ojačao nikad nije dozvolio da sedi skrštenih ruku kad neko nešto radi, ne samo u svom domaćinstvu, već i u komšiluku i selu. Anđeo naše Mačve, koji  je je voleo svim srcem, kao i svoj mili Glogovac. Ovo je tuga do neba.Da kamen zaplače. Teško da će ga ikada prežaliti, ne samo njegovi najmiliji, nego ni Glogovac i Mačva i okolina. 

                      

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UBIO KOMŠIJU, UMOTAO TELO I VOZIO KROZ SELO NA TRAKTORU Meštani otkrili stravične detalje zločina kod Svrljiga
Hapšenja i istraga

0 1

"UBIO KOMŠIJU, UMOTAO TELO I VOZIO KROZ SELO NA TRAKTORU" Meštani otkrili stravične detalje zločina kod Svrljiga

U SELU Pirkovac kod Svrljiga, dugogodišnji sukob između dvojice komšija, Lj. T. (81) i J. M. (80), završio se ubistvom. Osumnjičeni je, kako se sumnja, pucao na J. M., a zatim sakrio njegovo telo u obližnjem selu Radenkovac. Meštani su šokirani, jer su obojica živela usamljeničkim životima u maloj zajednici od svega 14 ljudi.

30. 08. 2025. u 15:17

NASILNICI IDU U PRITVOR, USVOJENE SVE ŽALBE VJT U BEOGRADU: Preinačna rešenja sudija za prethodni postupak, i Kristal Met Dejmonu do 30 dana
Hapšenja i istraga

0 16

NASILNICI IDU U PRITVOR, USVOJENE SVE ŽALBE VJT U BEOGRADU: Preinačna rešenja sudija za prethodni postupak, i Kristal Met Dejmonu do 30 dana

KAKO nezvanično saznajemo, usvojene su sve žalbe Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uložene na prvostepena rešenja sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kojima su bili odbijeni predlozi za određivanje pritvora osumnjičenima za nasilje prema pripadnicima policije na neprijavljenim javnim skupovima u prethodnom periodu!

30. 08. 2025. u 11:47

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu