BORE MU SE ZA ŽIVOT: Automobil pokosio tinejdžera (13) na Novom Beogradu
U ULICI dr Ivana Ribara, kod broja 120, na Novom Beogradu došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je povređen dečak (13).
Njega je, kako saznaju mediji, udario automobil.
Prema prvim informacijama, detetu je povređena glava i ono je, bez svesti, transportovano u Urgentni centar, na reanimaciju.
(Telegraf.rs)
