BORE MU SE ZA ŽIVOT: Automobil pokosio tinejdžera (13) na Novom Beogradu

D.K.

29. 08. 2025. u 18:53

U ULICI dr Ivana Ribara, kod broja 120, na Novom Beogradu došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je povređen dečak (13).

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Njega je, kako saznaju mediji, udario automobil.

Prema prvim informacijama, detetu je povređena glava i ono je, bez svesti, transportovano u Urgentni centar, na reanimaciju.

