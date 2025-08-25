Nesreće

GORI STARI MERKATOR: Dim kulja sa krova centra, vatrogasne ekipe na licu mesta

В.Н.

25. 08. 2025. u 13:01

PROLAZNICI su primetili da dim kulja iz krova centra. Vatrogasne ekipe odmah su stigle na lice mesta.

ГОРИ СТАРИ МЕРКАТОР: Дим куља са крова центра, ватрогасне екипе на лицу места

Foto: Novosti

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, navodno je izgorela sauna u jednom sportskom klubu.   

Zasad još nema informacija o uzroku požara niti o tome da li ima povređenih.

(Kurir)

KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?

