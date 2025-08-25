GORI STARI MERKATOR: Dim kulja sa krova centra, vatrogasne ekipe na licu mesta
PROLAZNICI su primetili da dim kulja iz krova centra. Vatrogasne ekipe odmah su stigle na lice mesta.
Prema prvim i nezvaničnim informacijama, navodno je izgorela sauna u jednom sportskom klubu.
Zasad još nema informacija o uzroku požara niti o tome da li ima povređenih.
(Kurir)
