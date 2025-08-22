Nesreće

NOVOSAĐANIN NA BICIKLU POTPUNO PIJAN: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 302 prekršaja

Ljiljana Preradović

22. 08. 2025. u 14:59

POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 21. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 302 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

FOTO:MUP

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno šest vozča i pet vozila, a zadržana su dva vouča, jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a drugi zbog nasilničke vožnje. Za nasilničku vožlju tereti se Novosađanin koji je vozio bicikl u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači biće privedeni sudiji za prekršaje.

U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe  zadobile teške, a deset lake telesne povrede.

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a šest je lakše povređeno.

