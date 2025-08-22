NOVOSAĐANIN NA BICIKLU POTPUNO PIJAN: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 302 prekršaja
POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 21. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 302 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno šest vozča i pet vozila, a zadržana su dva vouča, jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a drugi zbog nasilničke vožnje. Za nasilničku vožlju tereti se Novosađanin koji je vozio bicikl u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači biće privedeni sudiji za prekršaje.
U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe zadobile teške, a deset lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a šest je lakše povređeno.
Komentari (0)