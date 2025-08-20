Nesreće

TELO DRŽAVLJANINA SRBIJE IZVUČENO IZ ZVORNIČKOG JEZERA: Poznat identitet, ali ne i kako je stradao

V.N.

20. 08. 2025. u 14:38

TELO državljanina Srbije izvučeno je u utorak iz Zvorničkog jezera.

ТЕЛО ДРЖАВЉАНИНА СРБИЈЕ ИЗВУЧЕНО ИЗ ЗВОРНИЧКОГ ЈЕЗЕРА: Познат идентитет, али не и како је страдао

Foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

Prema navodima policije, oni su juče, oko 14.10 časova dobili poziv da je u Zvorničkom jezeru, u mestu Drinjača, pronađeno telo nepoznate muške osobe.

 -Policijski službenici Policijske uprave Zvornik su izvršili uviđaj na licu mesta. Pronađeno telo je pregledano od strane doktora mrtvozornika koji je konstatovao da nema tragova nasilne smrti- naveli su iz policije.

Kako navode, naknadno je ustanovljeno da je reč o licu inicijala R.K. iz Republike Srbije.

 -O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina koji je naložio dostavljanje izveštaja o preduzetim merama i radnjama- ističu u saopštenju.

