IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO DEVET VOZAČA: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 316 prekršaja

Ljiljana Preradović

14. 08. 2025. u 13:07

POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 13. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 316 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno devet vozača i tri vozila.

ИЗ САОБРАЋАЈА ИСКЉУЧЕНО ДЕВЕТ ВОЗАЧА: Полиција у Јужнобачком округу за дан открила и санкционисала 316 прекршаја

FOTO:MUP

U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba  zadobila teške, a pet lake telesne povrede.

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća  u kojima je jedna osoba teže, a dve su lakše povređene.

