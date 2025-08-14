IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO DEVET VOZAČA: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 316 prekršaja
POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 13. avgusta, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 316 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno devet vozača i tri vozila.
U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se sedam saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške, a pet lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a dve su lakše povređene.
